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'Pezevenk' Müjdat, Portakal'a sahip çıktı

Metin Akpınar'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölüm ve darbe ile tehdit ettikleri için hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, yalan haberleriyle bilinen Fox TV'nin sunucusu Fatih Portakal'a destek çıktı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:07
'Pezevenk' Müjdat, Portakal'a sahip çıktı

Metin Akpınar'la birlikte CHP'nin kanalı Halk TV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen ölümle tehdit eden ve hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, RTÜK tarafından programına ceza verilen Fox TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal"En muhalif olan gazetecilerden bir tanesi. Teslim olmadı" diyerek savundu.

Amerikan kanalı Fox'u övdü

Mezhepçi BirGün gazetesine konuşan Gezen, "En muhalif olan gazetecilerden bir tanesi, Fox TV AK Parti'nin havuz sistemine dahil olmayan kanallardan." diyerek yalan haberleri ile bilinen Amerikan kanalı Fox TV'ye övgüler yağdırdı.

Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde Fransa'daki sarı yelekli eylemlerini hatırlatarak halkı sokağa davet etmişti.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:07
  1. Fatih Portakal
  2. fox tv
  3. Müjdat Gezen

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