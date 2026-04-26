Pezeşkiyan'dan çağrı: Kriz yok ama dikkat edin
Halka enerji tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Kriz yok ama risk var" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halka elektrik tüketimini azaltma çağrısında bulunarak, ABD ve İsrail’in ülkede “memnuniyetsizlik oluşturmayı” hedeflediğini söyledi.

Devlet televizyonunda konuşan Pezeşkiyan, “Halkımızdan basit bir isteğimiz var: Elektrik ve enerji tüketimlerini azaltmaları.” dedi.

Cumhurbaşkanı, mevcut durumda enerji sıkıntısı yaşanmadığını vurgulayarak, “Şu an fedakarlık yapmaya gerek yok ama tüketimi kontrol etmemiz gerekiyor. Evde 10 lamba yerine iki lambanın yanması neden sorun olsun?” ifadelerini kullandı.

 

Pezeşkiyan, İran’ın düşmanlarının altyapıyı hedef aldığını ve uygulanan baskılarla halkın mevcut memnuniyetinin “memnuniyetsizliğe dönüştürülmek istendiğini” savundu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran’ın enerji altyapısını hedef alabileceği yönünde tehditlerde bulunmuş, ancak bu yönde bir adım atılmamıştı.

Son günlerde Tehran’da elektrik kesintisi bildirilmedi.

İran'da yapısal sorunlar sürüyor

 

Bununla birlikte İran, savaş öncesinde de özellikle yaz ve kış aylarında artan talep nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşıyordu.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre İran, elektriğinin yaklaşık beşte dördünü doğal gazdan üretiyor. Ülke ayrıca eski santrallerde düşük kaliteli ağır yakıt olan mazotu da kullanıyor.

Ancak uzmanlara göre eskiyen altyapı, yetersiz yatırım ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle enerji şebekesi talebi karşılamakta zorlanıyor.

Tasarruf kampanyaları

 

Pezeşkiyan daha önce de enerji tüketimini azaltmaya yönelik kamuoyu kampanyaları başlatmıştı.

Yetkililer, artan enerji talebi ve bölgesel gerilimler nedeniyle tasarrufun kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: Mepa News

