Peynirli tuzlu kurabiye tarifi | Peynirli kurabiye nasıl yapılır?

Leziz bir kurabiyeye kim hayır diyebilir ki! Hem çayın yanına hem de beslenme çantaları için hazırlayabileceğiniz bu tarifi kısa sürede sevdiklerinizin favorisi haline gelecek…

Peynirli tuzlu kurabiye tarifi

Malzemeler:

2,5 su bardağı un

1 adet yumurta

5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

60 gram tereyağı ya da margarin

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Peynir

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu ya da susam

Peynirli kurabiye nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine yumurta, yoğurt, sıvı yağ, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, kabartma tozu ve tuzu alıp.

Arzu ettiğiniz miktarda peyniri de karışıma elinizle parçalayarak ekleyin.

Unu ise azar azar ekleyip hamuru yoğurun.

Hamur kıvam alınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp arzu ettiğiniz şekli verin.

Fırın tepsisine yağla kağıt serin ve kurabiyeleri yerleştirin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süsleyebilirsiniz.

Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.