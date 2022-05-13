Peynirli tuzlu kurabiye tarifi | Peynirli kurabiye nasıl yapılır?
Ağızda dağılan uzun süre bayatlamayan bir kurabiye hazırlamak isteyenler 'Tuzlu peynirli kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tuzlu kurabiye için hangi malzemeler gerekli?
Leziz bir kurabiyeye kim hayır diyebilir ki! Hem çayın yanına hem de beslenme çantaları için hazırlayabileceğiniz bu tarifi kısa sürede sevdiklerinizin favorisi haline gelecek…
Peynirli tuzlu kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 2,5 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 60 gram tereyağı ya da margarin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Peynir
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörek otu ya da susam
Peynirli kurabiye nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine yumurta, yoğurt, sıvı yağ, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, kabartma tozu ve tuzu alıp.
Arzu ettiğiniz miktarda peyniri de karışıma elinizle parçalayarak ekleyin.
Unu ise azar azar ekleyip hamuru yoğurun.
Hamur kıvam alınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp arzu ettiğiniz şekli verin.
Fırın tepsisine yağla kağıt serin ve kurabiyeleri yerleştirin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süsleyebilirsiniz.
Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.