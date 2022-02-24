Omlet tarifi nasıl yapılır? Lezzetli peynirli omletin sırrı
Omlet yapmak isteyenler için vazgeçilmez kahvaltı menülerinin başında omlet gelmektedir. Yapımı oldukça. Omlet nasıl yapılır? İşte peynirli omlet tarifi.
Omlet hemen her kahvaltı öncesi başta ev hanımları tarafından merakla araştırılan lezzetler arasında yer alıyor. Peki, omlet nasıl yapılır? İşte, peynirli omlet tarifi…
Peynirli omlet tarifi için malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım kase kaşar peyniri rendesi(küçük bir kase, rendenin ince kısmı ile rendelenmiş)
- 1 tutam maydanoz
- Tuz
Peynirli omlet tarifi nasıl yapılır?
Yumurtaları bir kaseye alıp, tuz ekleyerek çırpın. Tereyağını tavada eritin, yumurtayı tavaya dökün. Yumurtanın alt kısmı biraz pişmeye başlayınca kenarlardan boşluklar açarak üst kısımda kalan sıvı yumurtanın da tavaya akmasını sağlayın, böylelikle omletiniz çok kalın olmayacak, üst kısmında sıvı yumurta kalmayacak. Üzerine kaşar peyniri rendesini döküp maydanozları ilave edin. Altını kapatarak servis tabağına alabilirsiniz. Servis ederken maydanozlar içte kalacak şekilde yarım ay biçiminde omleti katlayabilirsiniz. Afiyet olsun..