Peynirli çiğ börek bağımlılarına: Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez tarifi! Az malzeme doyumsuz lezzet isteyenlere

Peynirli Çiğ Börek Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 su bardağı su (200 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

350 gr beyaz peynir

1 adet kuru soğan

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Peynirli Çiğ Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle uygun bir yoğurma kabına unu alalım.

Üzerine tuz ekleyerek elimizle şöyle bir karıştıralım, ortasına bir çukur açalım.

Açtığımız çukura sıvı yağ, sirke ve biraz su ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Orta sertlikte bir hamur elde etmemiz gerekiyor.

Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 15 dakika dinlendirelim.

Çiğ böreğin iç harcı için soğanı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayalım.

Aynı şekilde bir tutam maydanozu da yine küçük küçük doğrayalım.

İç harcı beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ufalayalım.

Peyniri çatalla güzelce ezdikten sonra üzerine doğradığımız maydanoz ve soğanları ilave edelim.

Ardından tuz ve pul biber ekleyerek güzelce karıştıralım. Peyniriniz çok tuzlu ise tuz miktarını azaltabilirsiniz.

İç harcımız hazır. Şimdi un serptiğimiz tezgaha dinlendirdiğimiz hamuru alalım.

Hamuru şöyle bir tekrardan yoğurarak toparlayalım.

Toparladığımız hamuru önce dördü daha sonra da her bir parçayı üçe bölerek toplamda 12 parçaya ayıralım.

Hamurları elimizde yuvarlayarak beze haline getirelim.

Ardından bezeleri tek tek açmaya başlayabiliriz. Bu sırada beklerken kabuk tutmamaları için üzerlerini örtmeyi unutmayın.

İlk bezeyi hafifçe unlayalım ve tabak büyüklüğünde açabildiğimiz kadar açalım.

Hazırladığımız peynirli iç harcını hamurun yarısını dolduracak şekilde yayalım.

Ardından hamuru D şeklinde kapatalım ve kenarlarına elimizle bastıralım.

Kenarlarını sıkıca kapattıktan sonra daha düzgün olmasını isterseniz bir rulet yardımıyla fazlalıkları kesebilirsiniz.

Kalan bezeleri de tek tek açıp aynı şekilde peynirli harcı yerleştirerek kapatalım.

Peyniri tercih etmiyorsanız bu tarifi kıymalı veya patatesli iç harç kullanarak da hazırlayabilirsiniz.

Tüm bezeleri açarak hazırladıktan sonra uygun bir kızartma tavasına bolca sıvı yağ alarak ısıtalım.

Ardından kızgın yağda böreklerimizi dikkatli bir şekilde çevirerek kızartalım. Böreklerin yağ çekmemesi için bol yağda kızartmalısınız.

Her iki tarafı da kızardıktan sonra peynirli çiğ böreklerimiz servise hazır. Afiyet olsun!