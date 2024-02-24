Peyniri alanlar dikkat etsin! Çok önemli duyuru: Gerçek olanı sahtesinden ayırmak için 5 kolay detay!

Peynirin pek çok hayranı var. Aslında bu süt ürününün çeşitleri de öyle. Ancak bazen gerçek peynir yerine "gizli" malzemeler içeren sahte peynir satın alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.Doğal peynirin ana bileşenleri, enzimlerin ve başlatıcı kültürün ilave edildiği süttür. Ayrıca, ürünün tadı ve aromasından özel bakteriler sorumludur ve lor peynir tanesinin oluşumundan süt pıhtılaşma enzimi rennin sorumludur. Ayrıca ürüne tarife uygun olarak tuz ve çeşitli baharatlar da eklenebilmektedir.

Ancak ideal bileşime sahip bir etiket olsa bile mağazadan satın alınan peynirin gerçekten doğal olduğundan emin olmak her zaman mümkün değildir. Örneğin, St. Petersburg süpermarketlerinden satın alınan on adet yarı sert peynir örneğinin yakın zamanda yapılan bir “Kamu Kontrolü” kontrolü, bunlardan sekizinin hiç süt yağı içermediğini gösterdi.Kaliteli peyniri gözle ayırt etmek mümkün mü? Peynirin doğallığını test etmenin birkaç basit yolu var:

1. Desene ve şekle bakın

Peynir seçerken nasıl göründüğüne dikkat edin. Doğal peynir düzgün bir desene sahiptir ve şeklini korur.

Ürünün yüzeyi çok parlak olmamalıdır , bu, boya ilavesine işaret edebilir.

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2. Parçayı katlayın

Eğer bir parça peyniri katlarsanız ve kırılırsa, bu, üreticinin peyniri süt tozu ve hurma yağı ile "tatlandırdığının" bir göstergesidir.

3. Kağıt peçeteyle kurulayın

Bu aynı zamanda kaliteyi kontrol etmenin ekonomik bir yoludur. Bundan sonra peçetede yağ kalırsa ürün bitkisel yağ içermektedir.

4. UV lambasıyla aydınlatın

Peyniri UV lambasının altına yerleştirin. Sarı bir renk görüyorsanız peynir doğaldır. Uzmanın belirttiği gibi, diğer renkler elinizde sahte olduğunu gösterebilir.

5. Fiyata odaklanın

Doğal, yüksek kaliteli peynirin maliyeti, yapıldığı bileşenlerden daha düşük olamaz. Ama deliklerin bununla hiçbir ilgisi yok

Çoğu peynirin olgunlaşması zaman ve özel koşullar gerektirir. Kimyasal ve biyolojik süreçler her çeşidin kendine özgü lezzetini ve dokusunu yaratır.

Örneğin pek çok peynir çeşidinde irili ufaklı delikler bulunur. Fermantasyon işlemi sırasında gazların etkisi altında veya özel bakterilerin çalışmasıyla oluşturulabilirler. Bu tür delikler birçok peynir çeşidinin karakteristik özellikleridir, ancak bunların varlığı peynirin kalitesini garanti etmez.

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