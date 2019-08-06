Peynir ve köz biberli pratik tart Çocuklarınızla birlikte eğlenerek yapabileceğiniz hem pratik hem de oldukça lezzetli bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Şık sunumu ve hafif tadıyla, gönüllerde taht kuracak, yepyeni bir tarifle sizlerleyiz. Bu tarifi denemeden geçmeyin! Malzemeler 125 gr yumuşatılmış margarin

4 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3,5 su bardağı un



1 yumurta İçi için; dereotu

maydanoz

3 yemek kaşığı yoğurt

200 gr beyaz peynir

50 gr lor peyniri

tuz, karabiber, pulbiber Üzeri için; Közlenmiş kırmızı biber Öncelikle un, yoğurt, margarin, kabartma tozu, yumurta ve tuzu bir kapta yoğurun. Hamurdan üzeri için bir parça ayırın. Kalan hamuru tart kalıbına açıp yerleştirin. Başka bir kap içerisinde çatalla ezdiğiniz peynir ve ince doğranmış dereotunu karıştırın. Geri kalan malzemeleride harmanlayıp, bir süre dinlendirin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin. Çıkardığınızda içerisine harcını ilave edip, kırmızı biberi üzerine yerleştirin.

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