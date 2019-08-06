Peynir ve köz biberli pratik tart
Çocuklarınızla birlikte eğlenerek yapabileceğiniz hem pratik hem de oldukça lezzetli bu tarifi mutlaka denemelisiniz.06 Ağustos 2019 Salı 22:47
Şık sunumu ve hafif tadıyla, gönüllerde taht kuracak, yepyeni bir tarifle sizlerleyiz.
Bu tarifi denemeden geçmeyin!
Malzemeler
- 125 gr yumuşatılmış margarin
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 3,5 su bardağı un
- 1 yumurta
İçi için;
- dereotu
- maydanoz
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 200 gr beyaz peynir
- 50 gr lor peyniri
- tuz, karabiber, pulbiber
Üzeri için;
- Közlenmiş kırmızı biber
Öncelikle un, yoğurt, margarin, kabartma tozu, yumurta ve tuzu bir kapta yoğurun. Hamurdan üzeri için bir parça ayırın. Kalan hamuru tart kalıbına açıp yerleştirin.
Başka bir kap içerisinde çatalla ezdiğiniz peynir ve ince doğranmış dereotunu karıştırın. Geri kalan malzemeleride harmanlayıp, bir süre dinlendirin.
Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin. Çıkardığınızda içerisine harcını ilave edip, kırmızı biberi üzerine yerleştirin.
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