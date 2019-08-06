0553 313 94 23

Peynir ve köz biberli pratik tart

Çocuklarınızla birlikte eğlenerek yapabileceğiniz hem pratik hem de oldukça lezzetli bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

06 Ağustos 2019 Salı 22:47
Peynir ve köz biberli pratik tart

Şık sunumu ve hafif tadıyla, gönüllerde taht kuracak, yepyeni bir tarifle sizlerleyiz.

Bu tarifi denemeden geçmeyin!

Malzemeler

  • 125 gr yumuşatılmış margarin
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 yumurta

İçi için;

  • dereotu
  • maydanoz
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 200 gr beyaz peynir
  • 50 gr lor peyniri
  • tuz, karabiber, pulbiber

Üzeri için; 

  • Közlenmiş kırmızı biber

Öncelikle un, yoğurt, margarin, kabartma tozu, yumurta ve tuzu bir kapta yoğurun. Hamurdan üzeri için bir parça ayırın. Kalan hamuru tart kalıbına açıp yerleştirin.

Başka bir kap içerisinde çatalla ezdiğiniz peynir ve ince doğranmış dereotunu karıştırın. Geri kalan malzemeleride harmanlayıp, bir süre dinlendirin. 

Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin. Çıkardığınızda içerisine harcını ilave edip, kırmızı biberi üzerine yerleştirin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:57
  1. tuzlu tart tarifi
  2. Yemek Tarifi
  3. pratik tarifler
  4. tuzlu tarifler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle buluştu
    1. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    2. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    3. Libya'nın güneyinde elektrik..
    4. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    5. ABD polisinin siyahiye yaptığı..
    6. Umut Meraş’tan transfer isyanı
    7. Trump'tan gözdağı: Google'ı yakından..
    8. Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
    9. Hakkari'de 107 kilogram eroin ele..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    11. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    12. Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz..
    13. MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Gri..
    14. Bulanık’ta trafik kazası: 4 yaralı
    15. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    16. Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve..
    17. Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri..
    19. 11. Büyükelçiler Konferansı
    20. Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür..
    21. Şirince’de mermer ocağına olumsuz..
    22. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11...
    24. Mustafakemalpaşa’da orman yangını..
    25. Mangal çatı yangına yol açtı
    26. Venezuela, ABD’yi Birleşmiş Milletler..
    27. Bakan Kurum, 11. Büyükelçiler..
    28. "Kıbrıs'ta yaşayanlarla akrabalığımız..
    29. AK Partili Belediye Meclisi Üyesi..
    30. GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!