Gündem

Peygamberlere yönelik saygısızlık büyük tepki çekmişti! Şimdi o isim için istenen ceza gündemi sarstı!

Leman Dergisi’nde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edildiği görselin sahibi olduğu belirtilen ve tutuklu bulunan Doğan Pehlevan hakkında iddianame tamamlandı. Pehlevan’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanması talep edildi. Kamuoyunda tepkilerin büyüdüğü olayın yargı süreci yakından izleniyor.

Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede eser sahibi Doğan Pehlevan'ın zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

 

Cumhurbaşkanı hakkında onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte sözler sarf ettiği belirtildi. Öte yandan halihazırda tutuklu bulunan şüpheli Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli eser sahibi Doğan Pehlevan tarafından kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı, söz konusu paylaşımın onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu anlatıldı.

 

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Pehlevan'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

