Diyarbakır'da korkunç olay! Eşini öldürüp, kızını yaraladı
Yeniakit Publisher
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, mahallede büyük panik yarattı. Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Serhat Sitesi’nde yaşanan olayda, aile içindeki tartışma kısa sürede kanlı bir tabloya dönüştü.

İddiaya göre Zübeyir Ateş, henüz bilinmeyen bir nedenle site bahçesinde eşi Kerime Ateş ve kızı H.A. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine silahını çıkaran şüpheli, anne ve kıza ateş açtı.

 

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Serhat Sitesi’nde meydana geldi. Zübeyir Ateş, site bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Kerime Ateş ve kızı H.A.’ya tabancayla ateş açtı. Anne ile kızı yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yapılan kontrolde Kerime Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. H.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kerime Ateş’in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Zübeyir Ateş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

