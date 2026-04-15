BAE’den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı

Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen silahlı saldırı uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, BAE'nin bu suç eylemlerini şiddetle kınadığı ve güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet ve aşırıcılığı daimi olarak reddettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye hükümetine ve dost halkına en içten taziye ve başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.