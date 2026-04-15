Sanal alem evlatlarımıza tuzak kuruyor! Uzmanlardan anne ve babalara son dakika uyarısı!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılar, gençlerin suça yönelme nedenlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, özellikle öğrencilerin yoğun şekilde maruz kaldığı sosyal medya içerikleri, online sohbet uygulamaları, dijital oyunlar ile dizi ve film kültürünün, gençlerin psikolojisi ve davranış biçimleri üzerinde belirleyici bir etki oluşturuyor. Aidiyet hissini kaybeden, kendini sağlıklı bir sosyal yapı içinde konumlandıramayan gençlerin ise zamanla yanlış rol modellerin etkisine açık hale geldiği ve suça meyil etme riskinin arttığı belirtiliyor.

Özellikle şiddeti normalleştiren içeriklerin, gençlerin algı dünyasında sınırların bulanıklaşmasına neden olduğu, bunun da benzer olayların ortaya çıkmasında etkili olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu dijital ve kültürel etkileşimlerin denetimsiz ve kontrolsüz şekilde tüketilmesinin, çocukların aile bağlarından ve manevi değerlerden uzaklaşmasına yol açtığını, bunun da aidiyet duygusunun zayıflamasına neden olduğunu vurguluyor. Şanlıurfa başta olmak üzere Kahramanmaraş ve çeşitli illerde okullarda yaşanan öğrenci saldırıları kamuoyunda endişeyi artırırken, Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’tan dikkat çeken bir çağrı geldi. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Akkuş, artan şiddet olayları ve dijital tehditler karşısında çocukların can güvenliğinin öncelik haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

ACİL TEDBİRLER ALMALIYIZ

Son günlerde yaşanan olayların üzüntü verici boyutlara ulaştığını belirten Akkuş, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın can güvenliği her şeyin önündedir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş başta olmak üzere farklı illerimizde okullarda meydana gelen saldırıları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Bu olayların önüne geçmek, yeni vakaların yaşanmasını engellemek ve çocuklarımızı korumak adına acil tedbirler alınması kaçınılmazdır” dedi.

Önleyici sosyal hizmet yaklaşımının önemine dikkat çeken Akkuş, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, “Tedbir amaçlı olarak ülke genelindeki tüm okulların, devlet ve özel ayrımı yapılmaksızın ivedilikle güvenlik tedbirlerinin arttırılması elzemdir. Mevcut risklerin hızla arttığı bu süreçte, okullarda geçici veya sürekli olarak polislerin görev alması en etkili ve acil önleyici adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÜNYADA TEHLİKE FAZLA

Eğitim ortamlarının güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğuna işaret eden Akkuş, artan öğrenci şiddetinin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun haline geldiğini belirtti. Bu tür önleyici adımların hem öğrencilerin hem de ailelerin kaygılarını azaltacağını vurgulayan Akkuş, “Atılacak bu adım, olası yeni saldırıların önüne geçilmesinde önemli rol oynayacak, eğitim camiasının huzurunu koruyacaktır” diye konuştu.

Öte yandan sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan tehlikeli içeriklere de dikkat çeken Akkuş, özellikle bazı online oyunlar üzerinden çocukların yönlendirildiğini belirtti. “Son dönemde ‘Discover’ türü oyunlar üzerinden bazı grupların çocuklara çeşitli talimatlar vererek onları zarar verici eylemlere yönlendirmeye çalıştığı gözlemleniyor. Bu oyunlar başlangıçta masum adımlar içeriyor gibi görünse de ilerleyen aşamalarda çok daha riskli davranışlara evriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların konuya ivedilikle müdahale etmesi, gerekli değerlendirmeleri yaparak kararlı adımlar atması büyük önem taşımaktadır. Güvenli bir eğitim ortamı için hep birlikte sorumluluk almalıyız” dedi.