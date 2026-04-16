Çiftçi ve Tekin'den kritik görüşme! Okullardaki güvenlik önlemleri masaya yatırılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yarın sabah yapılacak çevrim içi toplantıda okullar ve çevresinde alınacak tedbirleri ele alacak.
Türkiye peş peşe gelen acı olaylarla sarsıldı. Okullarda yaşanan şiddet olaylarının geldiği son durum ise masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yarın düzenlenecek çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirilecek.
Önlemler görüşülecek
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yarın saat 09.00'da okullar ve çevrelerinde alınacak önlemlerin gözden geçirileceği toplantı yapılacak.
İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin'in katılacağı toplantıya, valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.
Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.
