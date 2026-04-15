Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
KKTC'den BM ve Rumlara tokat gibi cevap! Bakan Ertuğruloğlu! Topraklarımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu bölgesinde yaşanan sınır gerilimi sonrası dünyaya kararlılık mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) hukuksuz dayatmalarına ve Rum tarafının kirli dezenformasyonuna sert tepki göstererek vatan toprağının tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesinde şu an için sükunetin hakim olduğunu belirterek, "Topraklarımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz." dedi.

Ertuğruloğlu, AA muhabirine bugün yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Çayhan Düzü'nün tartışmaya kapalı olarak KKTC topraklarında ve egemenliği altında olduğunu belirtti.

Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesinin, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) tarafından ara bölgedeymiş gibi lanse edilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Bu konuda taviz vermemiz asla söz konusu olamaz. KKTC'nin egemenliği altındaki vatan toprakları konusunda kararlı duruşumuz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin egemenliğini ihlal ettirmeyeceklerinin altını çizerek, "Topraklarımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bu konularda da asla geri adım atmayacağız. Kimse bizden vatanımızın bir karış toprağı için taviz beklemesin. Kararlılığımızı ölçmeye teşebbüs etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

 

- Olay

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklamayla KKTC güvenlik güçlerinin, Gazimağusa ilçesine bağlı Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

KKTC güvenlik güçleri, bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını, "Türk askerinin ara bölgeye geldiğini" iddia eden haberler yayımlamış, BMBG de yaptığı yazılı açıklamada, bölgede sükunetin hakim olduğunu duyurmuştu.

