Peygamberler şehri Şanlıurfa'da şer odaklarına geçit yok! "Huzur 63" operasyonuyla suçlulara darbe indirildi!
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 51 sabit nokta ve 80 parkta gerçekleştirilen dev operasyonda, adeta kuş uçurtulmazken çeşitli suçlardan aranan tam 78 şahıs kıskıvrak yakalandı. Huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan müfsitlere yönelik uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, binlerce şahıs ve araç didik didik aranarak suçluların adalete teslim edilmesi sağlandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.
Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 51 sabit nokta ve 80 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 6 bin 845 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 344 aracın kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimler sırasında 5 araç trafikten men edilirken, 107 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.
Gündem
Karla kaplı tarlada kaçak elektrik ile sulama yapılıyordu! Şanlıurfa’da kaçak trafoya el konuldu!