  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu! İsrail kan içmeye doymuyor! İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi İran'dan ABD'ye "nükleer" dersi: "Kavrayamıyorlar!" ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu! Büyük kayıp veriyor: ABD'ye ait askeri uçak komşu ülkeye düştü! Adıyaman'a füze düştü! Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması! Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası! Hürmüz'ün etkisi ekonomileri vurdu! ABD'den Rus petrolü kararı
Yerel Peygamberler şehri Şanlıurfa'da şer odaklarına geçit yok! "Huzur 63" operasyonuyla suçlulara darbe indirildi!
Yerel

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da şer odaklarına geçit yok! "Huzur 63" operasyonuyla suçlulara darbe indirildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da şer odaklarına geçit yok! "Huzur 63" operasyonuyla suçlulara darbe indirildi!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 51 sabit nokta ve 80 parkta gerçekleştirilen dev operasyonda, adeta kuş uçurtulmazken çeşitli suçlardan aranan tam 78 şahıs kıskıvrak yakalandı. Huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan müfsitlere yönelik uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, binlerce şahıs ve araç didik didik aranarak suçluların adalete teslim edilmesi sağlandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 51 sabit nokta ve 80 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 6 bin 845 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 344 aracın kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimler sırasında 5 araç trafikten men edilirken, 107 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. 

Şanlıurfa'da korku dolu anlar
Şanlıurfa'da korku dolu anlar

Yerel

Şanlıurfa'da korku dolu anlar

Karla kaplı tarlada kaçak elektrik ile sulama yapılıyordu! Şanlıurfa’da kaçak trafoya el konuldu!
Karla kaplı tarlada kaçak elektrik ile sulama yapılıyordu! Şanlıurfa’da kaçak trafoya el konuldu!

Gündem

Karla kaplı tarlada kaçak elektrik ile sulama yapılıyordu! Şanlıurfa’da kaçak trafoya el konuldu!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 milyon fide üretiyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 milyon fide üretiyor

Aktüel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 1 milyon fide üretiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23