"Peygamberler diyarı" ziyaretçilerin gözdesi oldu

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa'nın arasında yer aldığı 9 peygamberin metfun olduğuna inanılan doğa harikası Diyarbakır'ın Eğil ilçesine ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Kent merkezine yaklaşık 52 kilometre mesafede bulunan ve antik çağlardan günümüze kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç, doğa ve kültür değerleriyle turistlerin beğenisini kazanıyor.

Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan ilçe, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. İlçeye gelen turistler, tekne turuna katılarak eşsiz doğal güzelliklerin arasında vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Kürşad Atak, AA muhabirine, ilçenin hafta sonları yaklaşık 6 bin turisti ağırladığını söyledi.

İlçedeki ziyaretçi tepesine 7 çeşme, tabiat parkı, alışveriş mekanları, otopark alanı, peyzaj çalışmaları, yürüyüş yolu gibi düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Atak, turizme yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"EŞSİZ BİR GÜZELLİĞE SAHİP"

Yeni piknik alanları, baraj kıyısında çocuk oyun grupları ve 30 kamelya yaptıklarını ifade eden Atak, "İlçeye turizm sezonunda yaklaşık 300 bin ziyaretçi geliyor. İleride Eğil, bölgenin turizm cenneti olacak. Hiçbir yere nasip olmayan doğal güzelliklere sahip olan Eğil, peygamber kabirleri ve baraj kıyısıyla eşsiz bir güzelliğe sahip." dedi.

Eğil'in turizm potansiyelini arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Atak, görevlendirmenin ardından yaptıkları girişimler sonucu Orman ve Su İşleri Bakanlığının bin 340 dönümlük orman alanı içerisinde yer alacak olan Eğil Peygamberler Tabiat Parkı’nın Türkiye'nin 214'üncü tabiat parkı olmasını karara bağladığını aktardı.

ASMA KÖPRÜSÜ YAPILACAK

Atak, ilçenin turizm potansiyelini arttırmak için projeler hazırladıklarını işaret ederek şöyle konuştu:

"Baraj kenarında kıyı boyunca yürüyüş yolu yapılması amacıyla proje yapım çalışmalarımız başladı. Eğil kalesi ve ziyaret tepesi arası yürüyüş yolu ve asma köprü projesi hazırlayıp Karacadağ Kalkınma Ajansına başvuruda bulunduk. Projenin maliyeti 1 milyon liradır. Ayrıca kaleye merdiven ve seyir terası yapılması için hazırladığımız projede ihale aşamasına geldi."

"TERÖR BİTTİKÇE İNSANLAR GELİYOR"

Tekne işletmecisi Abdullah Karakoç, baharın gelmesiyle ilçede turist yoğunluğunun arttığını, beklentilerinin üstünde bir rağbetle karşılaştıklarını söyledi.

Geçen yıla göre turist sayısında büyük artış olduğunu aktaran Karakoç, "Terör bittikçe insanlar geliyor. Her taraf dolu maşallah. Yukarıya kadar araç doldu, park yeri kalmıyor. Bazı kişiler yer bulamadıkları için geri dönüyor. Teknelerimiz boş kalmıyor. Türkiye’nin her tarafından insanları buraya bekliyoruz. Burayı gelip görsünler." dedi.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Ailesiyle ilçeye gelen Orhan Sincaroğlu, "Burası yaz aylarında batıyı aratmıyor. Güzel bir manzarası var. Barajı ve ziyareti herkesi görmeye davet ediyorum. Tarihi, güzelliği ve manzarasıyla herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Yaşar Peköz de bölgede huzurun hakim olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Burada böyle bir yer olduğunu duyunca şaşırdım. Buraya geldiğimde de fark ettim ki buranın güzelliği bir başka. Biz buraların nasıl bir yer olduğunu bilmiyorduk. İlk başta biraz tedirgindik. O yüzden ilk geldiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşadık. İlk başta Diyarbakır il merkezini gezdik. Sonra burada güzel bir piknik alanı ve peygamber kabirleri olduğunu öğrendik. Burada peygamberlerin kabirlerinin olduğunu bilmiyordum. Kabirleri görünce çok duygulandım."