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Spor Metin Oktay ve Saffet Sancaklı’nın rekorunu kırdı!
Spor

Metin Oktay ve Saffet Sancaklı’nın rekorunu kırdı!

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Metin Oktay ve Saffet Sancaklı’nın rekorunu kırdı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor’a konuk olan Bursaspor, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 58 ve 79. dakikalarda Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho ile 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti. Muğlaspor deplasmanında duble yaparak bu sezonki gol sayısını 14’e çıkaran Iheanacho, üst üste 10 maçta fileleri havalandırarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 3-0 kazandı.

KELECHI IHEANACHO'DAN DUBLE

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 58 ve 79. dakikada Kelechi Iheanacho, 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti. Nijeryalı oyuncu Kelechi Iheanacho, attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 14’e yükseltti.

METİN OKTAY VE SAFFET SANCAKLI'YI GERİDE BIRAKTI

Iheanacho, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, Muğlaspor karşısında da gol sevinci yaşayarak üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükseltti. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla, Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla Süper Lig'de üst üste 9 maçta gol atmıştı. Bu iki efsane ismin gol serisini geride bırakan Iheanacho, 10 maçlık performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

 

BURSASPOR KULÜP REKORUNU DA KIRDI

Nijeryalı yıldız, daha önce Mardin 1969 Spor karşısında kaydettiği golle üst üste 9 maçta gol atmayı başarmış ve Bursaspor'un eski golcüsü Fernandao'nun 2014-2015 sezonunda elde ettiği 8 maçlık seriyi geride bırakmıştı. Iheanacho, Muğlaspor karşısındaki performansıyla gol serisini bir adım daha ileri taşıdı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puanını 22'ye yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Ev sahibi Muğlaspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bursaspor, Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Muğlaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek.

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