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Gündem Zonguldak Valiliği duyurdu: Yarın eğitime ara verildi
Gündem

Zonguldak Valiliği duyurdu: Yarın eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Zonguldak Valiliği duyurdu: Yarın eğitime ara verildi

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kette olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edildi.

 

Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

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