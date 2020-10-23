Peygamberimize hakarete yaptırım! Sosyal medyada çağrı yaptılar

Fransa'da Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içeren karikatürün bazı binaların cephelerine asılmasından sonra Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısı yaptı.

Birçok Faslı aktivist, hakaret içeren karikatüre ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik "kışkırtıcı" açıklamalarına tepki olarak sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, fotoğraf yerine "Muhammed Resulullah" yazısını koydular.

Raniya Lemlahi adlı aktivist, paylaştığı mesajında, "Faslı olarak, Fransa Cumhurbaşkanının, Peygamber Efendimize ait sözlerini kabul etmiyorum. Bu sebeple, Fransız mallarının boykot edilmesi kampanyasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Aktvist Siham Sarik de Macron'un Fransa'nın bir özgürlük ülkesi olduğunu söylemesine rağmen izlediği İslam karşıtı politikaya tepki gösterdi.

Celal Avita ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Dünkü Fransa ile bugünkü Fransa arasında, Paris'in makyajı ve ışıltısı dışında bir fark yok. Aynı nefret, aynı aşağılama, aynı sindirme, aynı zihniyetler..." dedi.

"Fransa aklını mı kaybetti?"

Başkent Rabat'ın Belediye Danışmanı Hişam el-Hareş ise karikatürün yayınlandığı günün Müslümanlar için üzücü bir gün olduğunu kaydederek, "Fransa aklını mı kaybetti?" sorusunu sordu. Hareş, Macron'un açıklamalarından sonra Charlie Hebdo karikatürlerinin Tolouse ve Monpeiller'deki bazı otel binalarına yansıtıldığını belirtti.

Fransa'da 16 Ekim'de bir öğretmenin öldürülmesi ve başının kesilmesi olayından sonra siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları üzerine tartışmalar yaşanıyor. Macron son olarak bir basın açıklamasında, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim tarihinde, bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu. Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından katledildiğini belirtmişti.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği söylenilen öğretmenin ölümünden sonra Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiası ile Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.

Fransız polisi, ülke genelinde 50’den fazla cami ve derneğe baskın yapmıştı.