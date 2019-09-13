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Peygamberimize hakaret etti! Partiden kovuldu

Kanada'daki yerel seçimlere Yeşil Parti'nin adayı olarak girecek olan Erik Schomann, sosyal medya hesabı üzerinden İslam'a hakaret edince, partiden kovuldu.

13 Eylül 2019 Cuma 09:27
Peygamberimize hakaret etti! Partiden kovuldu

Yeşil Parti tarafından Simcoe kentinden federal parlamento için aday gösterilen Erik Schomann, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından kızarmış bir domuzdan kalanları paylaşan Erik Schomann, “Domuzdan kalanları, Muhammed karikatürünü protesto edenler için Danimarka'ya yolladık” ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayının paylaşımını, Yeşil Parti Lideri Elizabeth May'in dikkatine sunan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk, İslam'a, Müslümanlara ve Hazret-i Muhammed'e yapılan saygısızlık için gerekenin yapılmasını istedi.

NCCM Direktörü Mustafa Faruk, basına yaptığı açıklamada, "Tüm Kanadalıların ifade özgürlüğünün korunmasından yanayız. Ancak domuz karkasının parçalarını postalamaya söz verdiğinizde, seçilmek isteyen herkesin sahip olması gereken bütünlük ve ahlaki bağlılığa daha fazla dayanamazsınız. Bu kişi, adaylıktan azledilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kovulduğu açıklandı

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk'un, adaylıktan azledilmesi talebine anında cevap veren Kanada Yeşil Parti Lideri Elizabeth May, Erik Schomann'ın adaylıktan alındığını ve partiden kovulduğunu duyurdu.

Yeşil Parti'den ise "Yeşil Parti, cinsiyetçilik, İslamofobi, antisemitizm, kadın düşmanlığı, homofobi veya herhangi bir şekilde nefret söylemi için hoşgörüsüzdür" açıklaması yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:27
  1. Erik Schomann
  2. Yeşil Parti Lideri Elizabeth May

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