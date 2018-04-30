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Peygamber sevdalıları Yenikapı’da kıyama durdu

Kutlu Doğum etkinlikleri yurdun dört bir yanında devam ederken, İstanbul Yenikapı Miting alanı tarihi bir güne daha şahitlik etti. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın özlemiyle yanan binlerce yürek Yenikapı Miting Alanında buluştu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
Peygamber sevdalıları Yenikapı’da kıyama durdu

Binlerce peygamber aşığı yürek dün İstanbul Yenikapı Miting Alanında buluştu ve O’nu andı. Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen “Hz Peygamberi (s.a.v) anlama ve sünnetini yaşama” temalı Kutlu Doğum etkinliği İstanbul’da vecd ile gerçekleştirildi. İstanbul’un dört bir yanından miting alanına doğru akan vatandaşlar büyük bir duygu halesi oluşturdu. Kutlu doğum etkinliğine Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas’ın önde gelen liderlerinde Münir Said ve ümmet coğrafyasının çeşitli ülkelerinden gelen davetliler katıldı.

O’NUN ŞAHSİYETİNE BÜRÜNMELİYİZ

Resul-i Ekrem Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı anmak isteyen on binler, Peygamber Sevdalıları Platformu’nun İstanbul Yenikapı’da düzenlediği miting alanında bir araya geldi. İlahiler ve tekbirler eşliğinde başlayan mitingin açılış konuşmasını siyer araştırmacısı Mehmet Ali Gönül yaptı. Hz. Muhammed’i (s.a.v) anlamanın her şeyden önemli olduğunu belirten Gönül, “Bu örneklik şahsiyet önümüzde manevi bir kişilik göstermektedir. Biz arkasında bütün yüreğimiz ve varlığımızla kendimizi adamalıyız. Biz Müslümanlar olarak bu örnekliğe ancak Allah’ın kitabından Resul’ün sünnetinden bakarız. Eğer rol model olarak Resulullahtan bahsediyorsak onu anlamaya ihtiyaç duyduğumuz şu zaman diliminde hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştık. Omuzumuzdaki manevi ağırlık Resulullahtan alacağımız manevi ilhamla şekillenir” dedi.

RESUL’ÜN İZİNE MUHTACIZ

Bir diğer konuşmacı Doğru Haber Gazetesi yazarı Sait Şahin ise peygamber efendimizin şahsiyet dolu yaşamından örnekler verdi. Şahin, Müslümanların bir ve beraber olması gerektiğini kaydederek, İslam’ın ipine sarılmış milletlerin yükseldiğini ifade etti. İslam’dan uzaklaştıkça ümmetin zillete düştüğünü belirten Şahin, tek kurtuluş yolunun peygamber efendimizin izinden gitmek ve kardeşlik içerisinde yaşamak olduğunu belirtti. Marmara Platformu Koordinatörü İhsan Güvendik ise Resulullahın örnek şahsiyetinden kesitler anlattı. Ümmet birliğinin önemli olduğunu ve tüm Müslümanların kardeşlik hukuku içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

İETT SEFER DÜZENLEDİ

Yoğum güvenlik önlemlerinin alındığı mitingte İETT ücretsiz seferler gerçekleştirdi. Kadın ve erkeklerin ayrı toplandığı miting alanı sık sık tekbir nidalarıyla yankılandı. Saat 14’te başlaması gereken miting vatandaşların yoğun olarak  gelmesi üzerine normal süresinden daha geç başladı. Miting alanında sanatçılar islami ezgiler seslendirdi. Mitinge gelen vatandaşlara kelime-i tevhid bayrakları dağıtıldı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
  1. İstanbul
  2. Peygamber Sevdalıları Platformu
  3. Yenikapı

YORUM YAZ

  • yalandolanyalandolan1 sa önce
    15 Temmuz kahramanı kamyon süren kadın da yalan çıkmış. Sizin gazetede Haberini aradım, bulamadım da buraya yazayım dedim.
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