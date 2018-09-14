Peygamber Efendimiz çocukları nasıl terbiye ederdi?

Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkan Yardımcısı Musa Güneş, iyi bir evlat yetiştirmemiz için yapmamız gerekenleri hadisler ışığında şöyle aktardı:

Çocuğa, ana rahmindeyken helal mal yedirin. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurur: "Evlatlarınızı annelerinin rahmindeyken terbiye edin." Sordular: "Ey Allah Resulü! Bu nasıl olur?" Buyurdu ki: "Onlara helal mal yedirerek." (Cung-i Mehdevî, s.132)

Doğru sözlü ve dürüst olun ki çocuklarınız da doğru sözlü ve dürüst olsun. (Uyunu'l-Hikemi ve'l-Mevaiz, s.12)

Çocuklarınızla oynayın, onları sevindirip neşeli ve canlı tutan ihtiyaçlarını temin edin. (Men Lâ Yahzuruhu'l-Fakih, c.3, s.483)

On yaşından sonra aynı cinsiyetten olsalar bile yatak odalarını ayırın. (Mekârimu'l-Ahlak, s.223)

Çocuklarınızı çok sevin, öpün ve okşayın. (el-Kâfi, c.6, s.49-50; Biharu'l-Envar, c.104, s.99)

Ağladıkları için sakın çocuklarınızı dövmeyin; yaramazlık yapmalarını doğal karşılayın ki büyüdüklerinde ağır baş olurlar. (el-Kâfi, c.6, s.51)

Çocuklarınız arasında adaletli ve dengeli davranın. (el-Kâfi, c.6, s.50)

İyi alışkanlıklar oluşturmalarına ve kötü alışkanlıklara bulaşmamalarına, varsa da yok etmelerine fazlasıyla özen gösterin. (Uyunu'l-Hikemi ve'l-Mevaiz, s.30)

Çocuklara İslam'ın, Kur'ân'ın ve Ehlibeyt'in ilmini öğretin, onları küçük yaştan ibadete alıştırın. (el-Hısal, c.2, s.157; Nehcü'l-Belâğa, 399. Hikmetli Söz; el-Kâfi, c.3, s.409)

Öfke ve gazapla, yine azarlamak ve serzenişle onları eğitmeye, terbiye etmeye kalkışmayın. (Gureru'l-Hikem, hadis: 10529; Tuhafu'l-Ukul, s.84)

Terbiye etmek ve cezalandırmak maksatlı kısa süreli küsmelerden yararlanın. (Uddetu'd-Dâî, s.89)

Misafirliğe sadece kendiniz davetli iseniz çocuğunuzu yanınızda götürmeyin. (Mekârimu'l-Ahlak, s.278)

Çocuklarınızın yetenek ve kabiliyetlerini keşfedin ve o yönde hareket etmelerini sağlayın. (el-Vâfî, c.1, s.10)

Çocuklarınıza verdiğiniz sözü kesinlikle yerine getirin. (el-Kâfi, c.6, s.49)

Çocuklarınızın soru sormasını sağlayın. (Gureru'l-Hikem, hadis: 8273)

Çocuklarınıza değer verin. [Örneğin bazı konuları onlara danışın, bazı işleri onlara havale ederek onlara güvendiğinizi hissettirin, özellikle başkalarının yanında isimlerini saygıyla anın, yanınızda değerli bir konuma sahip olduklarını net biçimde onlara gösterin.Çünkü bunlar onlarda özgüvenin artmasına sebep olur.] (Nehcü'l-Belâğa, s.555)

Çocuklarınızın annelerine değer verin, onlara saygılı davranın. Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurur: "Çocuğun babası üzerindeki bir hakkı da annesine değer vermesi, saygı göstermesidir." (el-Kâfi, c.6, s.48)