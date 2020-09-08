  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Peygamber düşmanı Charlie Hebdo’ya İstanbul’da lânet!
Gündem

Peygamber düşmanı Charlie Hebdo’ya İstanbul’da lânet!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret karikatürlerini devam ettiren Fransız Charlie Hebdo isimli alçak dergi, İstanbul’da protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:12:00 -
Peygamber düşmanı Charlie Hebdo’ya İstanbul’da lânet!

 Haber Merkezi 

Hizb-ut Tahrir Türkiye tarafından organize edilen “Rasulullah’a Hakaret Affedilmez” temalı protesto gösterisi, İstanbul Fatih’teki Saraçhane parkında virüs tedbirlerine riayet edilerek gerçekleşti. Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun 2 Eylül 2020’de ikinci kez Rasulullah’a hakaret içeriklerini yayınlaması basın açıklamasıyla lânetlendi. Program Köklü Değişim İstanbul Temsilcisi Muhammed Emin Yıldırım’ın sunumuyla tekbir ve salavatlar eşliğinde başladı. Daha sonra Köklü Değişim Dergisi yazarlarından Musa Bayoğlu, “Rasulullah’a Hakaret Affedilmez” başlıklı basın açıklamasını okudu.

Küfür özgürlüğü olmaz!

Musa Bayoğlu, “Fransa bu davranışı ile hem Müslümanlara yönelik psikolojik baskıyı artırmak istiyor hem de fikir özgürlüğünün yanı sıra daha önce pek duyulmayan ‘küfür özgürlüğü’ yaymak istiyor. Ey ümmetin alimleri, kanaat önderleri, yazarları, aydınları Allah için bugün hakkı haykırın. Allah Rasulüne dün olduğu gibi bugün de tüm gücünüzle sahip çıkın” dedi.

Kanuni’yi unutma Fransa

Yoğun katılımın olduğu eylemde “Rasulullah’a hakaret affedilmez”, “Peygamberimiz onurumuzdur”, “Fransa haddini bil! Kanuni’yi unutma” döviz ve pankartları açıldı. Etkinlik, meydanı dolduran Müslümanların tekbir ve salavat nidaları ile son buldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Allah'ın laneti ebediyyen senin ve seni savunanların üzerine olsun yahudi Charlie Hebdo. Piç Charlie Hebdo.
  • Yanıtla
Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz
Gündem

Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Türk askeri ile birlikte Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO veya yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO)'dan Yunanistan ile y..
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep T..
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim
Ekonomi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı