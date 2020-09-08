Peygamber düşmanı Charlie Hebdo’ya İstanbul’da lânet!

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Hizb-ut Tahrir Türkiye tarafından organize edilen “Rasulullah’a Hakaret Affedilmez” temalı protesto gösterisi, İstanbul Fatih’teki Saraçhane parkında virüs tedbirlerine riayet edilerek gerçekleşti. Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun 2 Eylül 2020’de ikinci kez Rasulullah’a hakaret içeriklerini yayınlaması basın açıklamasıyla lânetlendi. Program Köklü Değişim İstanbul Temsilcisi Muhammed Emin Yıldırım’ın sunumuyla tekbir ve salavatlar eşliğinde başladı. Daha sonra Köklü Değişim Dergisi yazarlarından Musa Bayoğlu, “Rasulullah’a Hakaret Affedilmez” başlıklı basın açıklamasını okudu.

Küfür özgürlüğü olmaz!

Musa Bayoğlu, “Fransa bu davranışı ile hem Müslümanlara yönelik psikolojik baskıyı artırmak istiyor hem de fikir özgürlüğünün yanı sıra daha önce pek duyulmayan ‘küfür özgürlüğü’ yaymak istiyor. Ey ümmetin alimleri, kanaat önderleri, yazarları, aydınları Allah için bugün hakkı haykırın. Allah Rasulüne dün olduğu gibi bugün de tüm gücünüzle sahip çıkın” dedi.

Kanuni’yi unutma Fransa

Yoğun katılımın olduğu eylemde “Rasulullah’a hakaret affedilmez”, “Peygamberimiz onurumuzdur”, “Fransa haddini bil! Kanuni’yi unutma” döviz ve pankartları açıldı. Etkinlik, meydanı dolduran Müslümanların tekbir ve salavat nidaları ile son buldu.