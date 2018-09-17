Peygamber çiçeği şifa oluyor

Gut, diğer adıyla “eklem hastalığı” Allah vermesin, daha çok erkeklerde, binde bir de hanımlarda görülür.

● İlk başta yalnızca önemsiz boyutta rahatsızlık hissedilirken saatler içinde eklem şişer, kızarır, ısınır ve aşırı ağrılı hale gelir.

● Ağrı öyle şiddetlidir ki, ayakkabı giymek söz konusu bile olamaz; hatta yatak örtülerinin ağırlığına bile tahammül edemeyebilirsiniz.

● Krizler tedavi olmadan bile birkaç gün içinde tümüyle iyileşebilir; bir haftada geriye hemen hiçbir şey kalmaz.

● Krizler tekrarlayabilirse de, bazen ancak aylar hatta yıllar sonra tekrarlar görülür.

● Hastaların %70’inde, ilk ve genellikle tek etkilenen eklem ayak başparmağı kaidesindeki birinci eklemdir; ancak belirtiler herhangi bir eklemde de ortaya çıkabilir.

Gut’a karşı Allah’ın bahşettiği nimetler de vardır. Ölümden gayrı hangi derdin devası yok ki; halen bazılarını keşfedip biliyoruz, bazıları keşfedilmeyi, akledilmeyi bekliyor..

● Ahududu yapraklarından yapılan çay gut hastalığına iyi gelir.

● Aşk otu, gut hastalığına karşı etkilidir.

● Ayrık otu kökünün (50 gr) bir litre suda kaynatılması sonucu elde edilen ilaç gut hastalığına karşı kullanılır.

● Huş ağacı yapraklarından yapılan çay, gut hastalığına iyi gelir.

● Kereviz gut hastalığının tedavisinde kullanılır.

● Peygamber çiçeği gut hastalığından oluşan ağrılı nöbetlere de etkili olur.