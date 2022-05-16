Peygamber çiçeği nedir, faydaları nelerdir? Peygamber çiçeği nasıl kullanılır? Peygamber çiçeği çayı tarifi

Centaurea (Peygamberçiçeği) nedir?

Diğer adı mavi kantoron olarak bilinen Peygamber çiçeği, ılık bölgelerde tahıl tarlalarında yetişen şifalı bir bitkidir. Bileşikgiller familyasından olan bu bitki, Türkiye’de sıklıkla görülmektedir. Haziran ayında başlayan çiçeklenme dönemi ağustos sonuna kadar devam eder. Düzce, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya illerinin sahil kısmında yetişen bu bitkinin çiçekleri mavi veya menekşe rengindedir. Habitat kaybı nedeniyle son yıllarda tehlike altında olan bir bitkidir.

Peygamber çiçeği faydaları nelerdir?

Peygamber çiçeği şifali bir bitki olarak bilinir.

İdrar söktürür.

İştah açar.

Göz hastalıklarına iyi gelir.

Romatizma şikâyetlerini azaltır.

Deri hastalıklarına faydalıdır.

Ağrı kesici ve ateş dürücü etkileri vardır.

Kanı temizleyici bir özelliğe sahiptir.

Öksürük, nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.

İltihaplı hastalıkların tedavisine iyi gelir.

Fazla miktarda kullanıldığı zaman kalbe zarar verebilir. Hamile ve çocuklar için kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Alerjik reaksiyonlara da sebep olabilir.

Peygamber çiçeği bal üretiminde de kullanılmaktadır. Hafif acı bir tadı vardır.

Gölgede kurumuş çiçek ve yapraklarını suda demleyerek çay yapabilirsiniz.

Kozmetik alanda da kullanılan bu çiçeği, banyo yaparken suya katabilirsiniz.

Peygamber çiçeği nasıl kullanılır?

Kullanılan kısımları çiçekleri ve yapraklarıdır. Gölgede kurutulan çiçekleri ya da yaprakları kaynamış suda demlenerek çay yapılabilir. Banyo suyuna hoş koku yayması ve cilde fayda etmesi amacı ile katılabilir.

Peygamber çiçeği çayı nasıl demlenir?

Peygamber çiçeği çayı bu bitkinin kurutulması ile yapılır. Taze bitki ile peygamber çiçeği çayı yapılmaz. Öncelikle bu bitki kurutulmalıdır. Peygamber çiçeği yapmak için bir bardak kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı peygamber çiçeği koyup 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

Peygamber çiçeği ne işe yarıyor?

* Vücuda rahatlık ve ferahlık verir. * Cilt bozuklukları, kızarıklık ve kaşıntılı deri hastalıklarında faydalıdır. * Göğsü yumuşatıcı etkileri ile öksürük, nefes darlığı ve bronşite karşı faydalıdır. * Kanı temizleyici özelliği ile vücutta biriken zehirli maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Peygamber çiçeği nasıl bir şey?

Diğer adı mavi kantoron olarak bilinen Peygamber çiçeği, ılık bölgelerde tahıl tarlalarında yetişen şifalı bir bitkidir. Bileşikgiller familyasından olan bu bitki, Türkiye'de sıklıkla görülmektedir. Haziran ayında başlayan çiçeklenme dönemi ağustos sonuna kadar devam eder

Peygamber çiçeği çayı tarifi

Taze bitki ile peygamber çiçeği çayı yapılmaz. Öncelikle bu bitki kurutulmalıdır. Peygamber çiçeği yapmak için bir bardak kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı peygamber çiçeği koyup 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Bu karışımı süzüp daha sonra tüketebilirsiniz.

Peygamber çiçeği ne anlama gelir?

Kılıç çiçekleri zor çiçek açan ve yaprakları ile ön plana çıkan çiçekler olduğundan çiçek açmalarına halk arasında çeşitli anlamlar atfedilmiştir. Kılıç çiçeği, yaygın isimleri ile paşa kılıcı ya da peygamber kılıcı çiçeği, çiçek açtığında bitki sahibinin ev alacağına inanılmaktadır.

Peygamber çiçeği nerede kullanılır?

Kullanılan kısımları çiçekleri ve yapraklarıdır. Gölgede kurutulan çiçekleri ya da yaprakları kaynamış suda demlenerek çay yapılabilir. Banyo suyuna hoş koku yayması ve cilde fayda etmesi amacı ile katılabilir. Kozmetik alanında da sıkça kullanılan bir bitkidir.

Peygamber Papatyası ne demek?

Doğal ortamında rastlanılan bitki diğer adı mavi kantaron olarak adlandırılmaktadır. Çiçeklerinde mavi yaprakları olması papatya görünümünde olması tarlalarda kendiliğinden yetişen bir bitkidir.

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