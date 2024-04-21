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Otomotiv PEUGEOT Yeni E-3008’e Red Dot Ödülü
Otomotiv

PEUGEOT Yeni E-3008’e Red Dot Ödülü

Yeniakit Publisher
2024-04-21 13:57:00 -
PEUGEOT Yeni E-3008’e Red Dot Ödülü

PEUGEOT, yeni E-3008 ile marka tarihindeki dokuzuncu Red Dot Ödülü’nü kazandı.

Yeni PEUGEOT E-3008, modern ve verimli dış tasarımıyla öne çıkıyor. Yeni nesil E-3008’de, krom süslemeler yerini daha modern görünüm katan boyalı yüzeylere bıraktı. Modelin ön ve arka tamponunda Meteor Grisi süslemelere yer verilirken, ayna kapaklarında ve alt kısımlarda Orbital Siyah detaylar yer alıyor. PEUGEOT E-3008’in yeni ön cephesinde tamamen yeni farlar ve merkezinde yeni PEUGEOT logosunu barındıran yeni radyatör ızgarası dikkati çekiyor.

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