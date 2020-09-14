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Ekonomi Peugeot Türkiye’den eylül ayında “ÖTV desteği ve yüzde 0,79 faiz avantajı”
Ekonomi

Peugeot Türkiye’den eylül ayında “ÖTV desteği ve yüzde 0,79 faiz avantajı”

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:23:26 -
Peugeot Türkiye’den eylül ayında “ÖTV desteği ve yüzde 0,79 faiz avantajı”

İSTANBUL (AA) - Peugeot’da eylül ayında araç satın alanlar sınırlı sayıda ÖTV desteğini ve tüm Peugeot’larda yüzde 0,79 faiz avantajını yakalıyor ve otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, çalışanların ve müşterilerin sağlığını her zaman ilk sırada tutan Peugeot yetkili satıcı ve servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunuyor.

İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda modele de çok özel fırsatlarla sahip oluyor.

Açıklamada, ÖTV desteği ve yüzde 0,79 faiz avantajı kampanyası kapsamına giren modeller ise yeni Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008, Peugeot SUV 5008, yeni Peugeot 508, Peugeot 208 Signature ve Peugeot 308 olarak belirtildi.

Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları yüzde 0 faiz ve üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi de yüzde 0,79 faiz avantajıyla sunuluyor.

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