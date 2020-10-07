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Aktüel Peugeot Türkiye, 210. yılına özel finansman ve avantajlar sunuyor
Aktüel

Peugeot Türkiye, 210. yılına özel finansman ve avantajlar sunuyor

Peugeot Türkiye, 210’uncu yılına özel yüzde 0,99 faiz oranını ve fırsat araçlarında özel avantajları müşteriyle buluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:30:05 -
Peugeot Türkiye, 210. yılına özel finansman ve avantajlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot yetkili satıcı ve servisleri, ekim ayında sınırlı sayıda Peugeot modeli için 210’uncu yılına özel fırsatlar sunuyor.

Peugeot açıklamasına göre, 210 yılı geride bırakmanın gururunu yaşayan marka, bu kapsamda, yüzde 0,99 faiz oranını ve fırsat araçlarında özel avantajları müşteriyle buluşturuyor.

Araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemler, "peugeot.com.tr" üzerinden gerçekleştirilirken, tüm hijyen denetimleri periyodik olarak Bureau Veritas tarafından yapılan Peugeot yetkili satıcı ve servisleri, ekim ayında sınırlı sayıda model için özel fırsatlar sağlıyor.

Açıklamaya göre, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile yeni Peugept SUV 2008, 1.5 lt BlueHDi dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve üstün sürüş keyfi sunmaya devam eden, 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008, standart yedi koltuklu, segmentinde tek olan 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, yenilikçi teknolojiler ve üstün sürüş keyfinin birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508, 1.5 lt BlueHDi dizel motor, cam tavan ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature ve Peugeot i-Cockpit ve EAT8 T tam otomatik şanzıman ile yeni Peugeot 308" modelleri özel avantajlar ve yüzde 0,99 faiz kampanyası kapsamına dahil edildi.

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde öne çıkan Peugeot Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları yüzde 0 faiz veya aylık 2 bin 500 TL taksit ile sunulurken, üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi ise yüzde 0,99 faizle müşterilerini bekliyor.

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