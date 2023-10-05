  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Afrika Türkiye'ye güvenebilir"

Meclis'te ortalık karıştı! CHP'li üyenin burnu kırıldı

Türkiye, Rusların tercihinde 3'üncü sırada! Ruslar yeni hamleyi ve Türkiye'den istediklerini duyurdu

CHP'de asansör rantı iddiası! Suç duyurusunda bulundular

Maalesef diyerek Meteoroloji yarın için uyardı! Bu gelişme Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

FTX şirketi iflas etti! Kötü haber sonrası FTX'in kurucusu olan isime suçlama: 'dolandırıcılık' davası başladı!

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri Türkiye'de: Her türlü kırtasiye malzemesi desteği için Adıyaman'da

Kurucusu Erbakan'ın en yakınındaki isimdi! 65 yıllık şirketten kötü haber geldi, konkordato istediler

Bakan Bolat sevindiren gelişmeyi duyurdu! Otomobil fiyatlarında düşüş...

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!
Yerel Petshop’ta çıkan yangın çok sayıda kuşu telef etti
Yerel

Petshop’ta çıkan yangın çok sayıda kuşu telef etti

Yeniakit Publisher
2023-10-05 03:39:00 -

Maltepe’de bir petshop’ta çıkan yangın sonucu çok sayıda muhabbet kuşu telef olurken iş yerinde bulunan ‘Lily’ isimli köpek camdan çıkarak son anda kurtulmayı başardı.

Olay saat 22.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak üzerinde bulunan bir petshop'ta meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan bir sebepten dolayı çıkan yangın bir anda tüm iş yerini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken çok sayıda muhabbet kuşunun telef olduğu öğrenildi. Yangın sırasında ‘Lily’ isimli köpeğin son anda kendini kırılan camdan dışarı çıkarıp kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Nevin Bulutyaran, “Yakında oturuyoruz. Fırladık geldik. Üzüntümüz çok tabii hayvan bu da. Üzülüyoruz. Balıkları vardı. Kuşları vardı, kapısının önüne koyardı. Üzüldük” dedi.

Kaynak: İHA 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23