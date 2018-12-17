Petshoplarda hayvan satışı yasaklansın

Oğuzhan Gültekin

Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Ankara’da gazeteciler ile bir araya geldi. Tanrıverdi, Türkiye’de ilk defa sokak hayvanları için cep telefonu uygulamasına geçileceğini söyledi.

Petshoplardan hayvan satışının kesinlikle yasaklanması gerektiğinin altını çizen Hüseyin Tanrıverdi, “Çoğu kayıtsız olarak çalışan merdiven altı kedi, köpek üretim yerleri var. Eğer bunlar devlet tarafından kayıt altına alınmazsa hayvanlarla ilgili sıkıntılar devam edecek. Yine bakanlık tarafından çalışma izni verilmiş, sisteme uygun, projelere uygun olarak hayvan üretim yerleri açılabilir. Hayvanların takibi için kullanılan kulak küpesi uygulaması da tamamen hatalı. Mikroçip uygulamasına geçilmesi gerekiyor. Eğer mikroçip uygulamasına geçilirse alınan hayvanlara uygulanan işkenceler, sokağa atmalar anında takip edilebilir ve gerekli cezalar hızlıca uygulanır” dedi.