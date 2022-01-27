Petrolün yükselişine FED freni!

Petrol, Fed’in enflasyonu dizginlemek için yakında faizleri artıracağının işaretlerini vermesi sonrası yatırımcıların emtiaların da içinde olduğu riskli varlıklara karşı iştahlarını kaybetmesiyle yedi yılın zirvesinden düşüşe geçti.

Batı Teksas Petrolü çarşamba günü 2014 Ekim ayından beri en yüksek noktasını görmesi sonrası gerilerken Brent petrol de 90 doların üzerine çıktı. Bu yükselişin yaşanmasındaki ana faktörlerden biri Cushing Indiana’daki ABD stoklarının son on yılın en düşük seviyesine gerilemesiydi.

Petrol yatırımcılarının takip ettiği konulardan bir diğeri de Ukrayna krizi. Rusya’nın sınır hattı boyunca yerleştirdiği binlerce asker ve ekipman işgal endişelerini artırırken böyle bir olay yaşanması halinde enerji arzı için yıkıcı sonuçları olacağı öngörülüyor.

Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan yıkıcı ortamdan toparlanmaya başlayan petrol 2022’nin ilk haftalarında yükelişini sürdürmeye devam etmişti. Bu sonu gelmeyen artışlar sonucunda küresel bazda enflasyonist bir baskı oluşmuş ve Fed’in Mart ayında faizleri artırabileceğine dair işaretler vermesine neden olmuştu.

Oversea-Chinese Banking Corp. Ekonomisti Howie Lee son gerilemeyle ilgili, “Bugün gördüğümüz durumun son yükselişler sonrası kar alma operasyonu olması muhtemel” değerlendirmesinde bulundu.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 0,8 düşerek 86,68 dolara geriledi.

Mart vadeli Brent petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,8 gerileyerek 89,28 dolara geriledi.