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Petrolün varil fiyatı 63,35 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili, ABD borsalarındaki düşüşle birlikte bugün uluslararası piyasalarda 63,35 dolardan el değiştiriyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
Petrolün varil fiyatı 63,35 dolar seviyelerinde

Dün 66,81 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,58 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.48 itibarıyla yüzde 1,23'lük artışla 63,35 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 54,25 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'de ticari petrol stokları 1,5 milyon varil düşüşle 439,2 milyon varile geriledi.

Uzmanlar, bu düşüşe rağmen dünya ekonomilerinde beklenen büyüme verilerinin gelememesi nedeniyle talep kaynaklı bir daralma yaşandığını ve bunun da petrol fiyatlarını düşürdüğünü belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Suudi Arabistan'la yapılan ticari anlaşmalardan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyeceğiz. Eğer vazgeçersek petrol fiyatları tavan yapacak." ifadesini kullanmıştı.

Brent petrolde, teknik olarak 63,58 ile 64,04 dolar aralığının direnç, 62,66 ile 63,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27
  1. ABD

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