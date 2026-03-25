Petrolul Ploieşti ile anlaşma tamam! Mehmet Topal geri dönüyor
Teknik Direktör Mehmet Topal, yeniden Romanya ekibi Petrolul Ploieşti’nin başına geçmeye hazırlanıyor.
Teknik Direktör Mehmet Topal cephesinde yeni gelişme yaşandı. Topal, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.
Petrolul Ploieşti’de 3.dönem
Geçtiğimiz sezon iki kez Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, yeniden Petrolul Ploieşti'nin başına geçecek. Topal, Rumen kulübüyle anlaşmaya vardığını ve birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağını belirtti. 40 yaşındaki teknik adam, Ploieşti'yi sezon sonuna kadar çalıştıracak.