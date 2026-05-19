Çocuklar dijital dünyada korumasız: Avrupa’nın merkezinde rekor istismar rezaleti
Her fırsatta insan hakları ve medeniyet dersi vermeye kalkan Batı dünyasının maskesi, Belçika'dan gelen korkunç verilerle bir kez daha aşağı indi. Belçika merkezli Child Focus vakfının yayımladığı son yıllık rapor, Avrupa'nın merkezindeki çocukların dijital dünyada nasıl birer av haline getirildiğini gözler önüne serdi. Rapora göre, ülkede çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakaları geçtiğimiz yıl tarihi bir rekor kırarak ürkütücü boyutlara ulaştı. Kirli ellerin temiz çocuk ruhlarına uzandığı bu siber lağım, Batı'nın sahte güvenliğini de yerle bir etti.
Yayımlanan raporda, çocuklara yönelik cinsel içerikli şantaj, internet üzerinden kandırma/yakınlaşma ve rızaya dayanmayan özel görüntü paylaşımı mağduru tam 837 çocuk ve gencin resmi kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Belçika'da çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakalarının 2025'te rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.
Belçika merkezli Child Focus vakfı, yıllık raporunu yayımladı.
Raporda, 2025'te çocuklara yönelik cinsel içerikli şantaj, çevrim içi kandırma/yakınlaşma ve rızaya dayanmayan özel görüntü paylaşımı mağduru 837 çocuk ve gencin kayda geçtiği ifade edildi.
Çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakalarının 2025'te rekor seviyeye ulaştığı belirtilen raporda, yapay zeka kullanımının artışta önemli rol oynadığına işaret edildi.
Verilerin "güçlü bir yasal çerçevenin önemini" ortaya koyduğu belirtilen raporda, büyük teknoloji şirketlerine daha fazla yükümlülük getirilmesi çağrısı yapıldı.
Raporda açıklamalarına yer verilen Child Focus Üst Yöneticisi (CEO) Nel Broothaerts, çocuklar ve gençlerin giderek daha karmaşık hale gelen dijital dünyada kendilerini korumakta zorlandığını belirterek, çocukların çevrim içi ortamda korunmasını güçlendirmek için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.
Gündem
Belçika Savunma Bakanı Francken aynen böyle dedi: Gördüklerim gerçekten etkileyiciydi, Türkiye bizden çok ileride