SON DAKİKA
Dünya
Çocuklar dijital dünyada korumasız: Avrupa’nın merkezinde rekor istismar rezaleti

Her fırsatta insan hakları ve medeniyet dersi vermeye kalkan Batı dünyasının maskesi, Belçika'dan gelen korkunç verilerle bir kez daha aşağı indi. Belçika merkezli Child Focus vakfının yayımladığı son yıllık rapor, Avrupa'nın merkezindeki çocukların dijital dünyada nasıl birer av haline getirildiğini gözler önüne serdi. Rapora göre, ülkede çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakaları geçtiğimiz yıl tarihi bir rekor kırarak ürkütücü boyutlara ulaştı. Kirli ellerin temiz çocuk ruhlarına uzandığı bu siber lağım, Batı'nın sahte güvenliğini de yerle bir etti.

Yayımlanan raporda, çocuklara yönelik cinsel içerikli şantaj, internet üzerinden kandırma/yakınlaşma ve rızaya dayanmayan özel görüntü paylaşımı mağduru tam 837 çocuk ve gencin resmi kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakalarının 2025'te rekor seviyeye ulaştığı belirtilen raporda, yapay zeka kullanımının artışta önemli rol oynadığına işaret edildi.

Verilerin "güçlü bir yasal çerçevenin önemini" ortaya koyduğu belirtilen raporda, büyük teknoloji şirketlerine daha fazla yükümlülük getirilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda açıklamalarına yer verilen Child Focus Üst Yöneticisi (CEO) Nel Broothaerts, çocuklar ve gençlerin giderek daha karmaşık hale gelen dijital dünyada kendilerini korumakta zorlandığını belirterek, çocukların çevrim içi ortamda korunmasını güçlendirmek için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.​​​​​​​

Mustafa

Yandex de iki bin sapkınlık videoları var. Çocuklar Evcil hayvanlar la sapık video yu seyrederse sokakta evcil hayvan gezdiren kadın gördüğünde çocuğun hayal dünyası ne olur hiç düşündünüz mü.?
