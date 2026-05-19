Çocuklar dijital dünyada korumasız: Avrupa’nın merkezinde rekor istismar rezaleti

Her fırsatta insan hakları ve medeniyet dersi vermeye kalkan Batı dünyasının maskesi, Belçika'dan gelen korkunç verilerle bir kez daha aşağı indi. Belçika merkezli Child Focus vakfının yayımladığı son yıllık rapor, Avrupa'nın merkezindeki çocukların dijital dünyada nasıl birer av haline getirildiğini gözler önüne serdi. Rapora göre, ülkede çocuklara yönelik çevrim içi cinsel istismar vakaları geçtiğimiz yıl tarihi bir rekor kırarak ürkütücü boyutlara ulaştı. Kirli ellerin temiz çocuk ruhlarına uzandığı bu siber lağım, Batı'nın sahte güvenliğini de yerle bir etti.