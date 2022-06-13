Petrolü ABD enflasyonu ve Çin önlemleri aşağı çekti

ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyonuna karşı verilecek agresif sıkılaşma adımlarının ekonomide durgunluk yaratacağına ilişkin beklentiler ve Çin'de salgın önlemlerinin yeniden devreye girmesi petrol piyasasında fiyatları aşağı çekti.

ABD ham petrolü yüzde 2 düşüşle 119 doların altına geriledi. Brent petrol de 120 doların altını gördü.

ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini görürken, Fed'in agresif sıkılaşacağına ilişkin fiyatlamalar da arttı. Ülkede akaryakıt fiyatları tırmanmaya devam etti.

Amerikan Otomotiv Birliği’nin (AAA) verilerine göre ABD’de yükselen enflasyonun başlıca sebeplerinden görülen yakıt fiyatları yükselişine devam ederek Cumartesi günü tarihinde ilk defa 5 doların üzerine çıktı.

AAA’nın verileri kurşunsuz benzin ülke ortalamasının 11 Haziran’da 4,986 dolardan 5,004 dolara çıktığını gösterdi.

Benzin fiyatları, Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesi ABD Kongresi’nde ufak bir farkla sahip oldukları korumakta zorlanan Joe Biden ve Demokrat milletvekilleri için önemli bir soruna dönüşmüş durumda.

Petrolde beklentiler gözden geçiriliyor

Birçok ülke Ukrayna işgali sonrası Rusya’ya petrol ambargosu uygularken, rafine ürünlerin tüketimi

arzı aşıyor ve stoklar erimeye devam ediyor.

Bu hafta Goldman Sachs Brent petrolün gelecek aylarda 140 dolar ile tepe yapmasını beklediğini açıkladı.

Morgan Stanley de en agresif senaryodaki 150 dolar beklentisinin yukarı çekilebileceğini duyurdu. Brent petrol Temmuz 2008’de 147,50 dolar ile rekor kırmıştı.

Black Gold Investors LLC CEO’su Gary Ross, “(Fiyatlarda artış için) Bu kadar uygun koşulun bir araya geldiğini son 50 yıl içinde hiç görmedim. Dünyada yedek petrol kapasitesi çok az, ekonomi Çin dışında güçlü, Çin talebi şimdi geri geliyor ve küresel bir petrol kesintisinin ortasındayız” dedi.

China National Petroleum Corp. Çin talebinin 3. çeyrekte yüzde 12 artabileceğini tahmin ediyor.

Energy Aspects Ltd. Petrol Başanalisti Amrita Sen de “Çin olmadan 120 dolardayız. Dolayısıyla Çin talebi geldiğinde petrol daha da yükselecek. Fiyatlar yüksek olduğu halde talep artıyor çünkü insanlar seyahat etmek istiyor. İkincisi de hükümetler fiyat artışlarını sübvanse ediyor” değerlendirmesini yaptı.