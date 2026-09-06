  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı İşte o nedeni olabilir! Okullarda zararlı bakterilerin üreme alanı: Kalabalık enfeksiyon riskini artırabiliyor! İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var Temizlik adımı: Yastıklar bembeyaz oluyor, Çamaşır makinesine tek 1 ürün ekleyin! Yıllarca yanlış yapıyormuşuz Milli yüzücü İbrahim Burhan, bronz madalya kazandı Yerli yabancı turistler doldurdu Abant, hafta sonu ziyaretçi akının uğradı Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede fındık büyüklüğünde doluya dönüştü...

#1
Foto - Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı.

#2
Foto - Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı

Çıldır Gölü karardı, yağış başladı.

#3
Foto - Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı

Çıldır Gölü çevresinde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bir balık lokantası işletmecisi, müşterilerine ait araçların üzerini örterek zarar görmelerini önlemeye çalıştı.

#4
Foto - Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı

#5
Foto - Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü
Dünya

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

İran’ın batısında yakıt yüklü tankerin karıştığı zincirleme kazanın ardından patlama meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki olayda 11..
Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya ..
Traktörler kent merkezine girdi! Miçotakis’in konuşması öncesi Selanik karıştı
Dünya

Traktörler kent merkezine girdi! Miçotakis’in konuşması öncesi Selanik karıştı

Yunanistan’ın Selanik kentinde çiftçiler, işçiler ve sol görüşlü gruplar başbakan Kiryakos Miçotakis’in fuar konuşması öncesinde sokaklara ç..
Dev derbide Beşiktaş fırtınası
Spor

Dev derbide Beşiktaş fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3 puanın sahibi Beşiktaş oldu.
Dinleyenler resmen mest oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 yaşındaki torunu sesiyle beğeni topladı
Gündem

Dinleyenler resmen mest oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 yaşındaki torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden “Yine Bir Gülnihal”i seslendirdi..
S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül
Gündem

S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül

Türkiye ile ABD arasında yıllardır krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik kayna..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23