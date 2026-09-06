Fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Çıldır’da gökyüzü bir anda karardı
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede fındık büyüklüğünde doluya dönüştü...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede fındık büyüklüğünde doluya dönüştü...
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı.
Çıldır Gölü karardı, yağış başladı.
Çıldır Gölü çevresinde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bir balık lokantası işletmecisi, müşterilerine ait araçların üzerini örterek zarar görmelerini önlemeye çalıştı.
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