Petrolde endişeler artıyor: Dev kuruluştan kesinti sinyali!

Kızıldeniz’de süren gerginlik petrolde endişeleri artırırken OPEC+’tan gelen haberler küresel petrol fiyatlarını tetikledi. OPEC+’tan yılın ilk çeyreğine ilişkin üretim kesintisi sinyali geldi.

Orta Doğu endişeleri ve Kızıldeniz tarafından gelen askeri harekat haberleri petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olurken OPEC+ toplantısı öncesi gelen sinyaller piyasayı tedirgin ediyor.

OPEC+ ÜRETİM KESİNTİLERİNE DEVAM SİNYALİ

OPEC+, bu çeyrekte de üretim kesintilerine devam edeceğinin sinyallerini verdi. İsminin açıklanmasını istemeyen delegelere göre, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki kilit üyelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, bugün yapılan çevrimiçi toplantıda herhangi bir politika değişikliği önermedi.

‘HER AN İLAVE TEDBİR ALABİLİRİZ’

Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC), grubun internet sitesinde yaptığı açıklamada OPEC+'nın "her an ilave tedbirler almaya hazır olduğunu" teyit ettiğini belirtti.

Komitenin 3 Nisan'da yeniden toplanması planlanıyor. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, mevcut OPEC+ kısıtlamalarının gerekirse "kesinlikle" ilk çeyreğin ötesine uzatılabileceğini söyledi. Bir delege, bu kararın bir sonraki JMMC'den önce alınması gerektiğini söyledi.

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OPEC+ İTTİFAKI VİYANA’DA BULUŞACAK

22 ülkeden oluşan OPEC+ ittifakının tamamı, yılın ikinci yarısındaki üretim politikasını görüşmek üzere 1 Haziran'da Viyana'daki merkezinde bir araya gelecek.