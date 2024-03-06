Petrolde düşüş sürüyor!

ABD'de stokların artmaya devam ettiğini gösteren bir raporun yayınlanmasının ardından petrol fiyatları kısa bir düşüşünün ardından sakinleşti.

Petrol fiyatları, ABD'de stokların artmaya devam ettiğini gösteren bir raporun, arzın talebin önünde olabileceğine dair bir işaret vermesiyle düşüşünün ardından sakinleşti.

Brent ham petrolü Salı günü yüzde 0,9 düştükten sonra varil başına 82 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 78 doların üzerinde işlem gördü. Verilere aşina olan kaynaklara göre, endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ülke çapındaki stokların geçen hafta 400.000 varil arttığını söyledi. Çarşamba günü açıklanacak resmi rakamlar doğrulanırsa bu, yükselişin altıncı haftası olacak.

Küresel gösterge Brent, Orta Doğu'daki gerginlikler, nakliye kesintileri nedeniyle artan nakliye maliyetleri ve OPEC+ kesintilerinin desteğiyle bu yıl yaklaşık yüzde 6 arttı. Kazançlar, özellikle Çin'de hala zayıf olan talep görünümü ve ABD, Brezilya ve Guyana gibi OPEC dışı üreticilerden gelen arzın artmasıyla sınırlandı.

Bu arada Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin Pazar günü mevcut üretim kesintilerini Haziran ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından Asya'daki alıcılar için ana petrol cinsinin fiyatlarını beklenmedik bir şekilde artırdı.

Çin, üst düzey liderlerin dünyanın ikinci büyük ekonomisine olan güveni artırmaya çalışmasıyla bu yıl ekonomisi için yüzde 5 civarında büyüme hedefi belirledi. Ancak Çin Başbakanı Li Qiang "tüm cephelerde" desteğe ihtiyaç duyulduğunu söylese de yasama meclisine sunduğu yıllık rapor pek fazla mali ateş gücü sunmuyordu.

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Yatırımcılar ayrıca ABD para politikasının gidişatına ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önündeki ifadesini de izleyecek.