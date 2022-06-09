Petrolde dünyayı tedirgin eden gelişme!

ABD'den gelen stok verilerinin petrol piyasasında sıkılaşma sinyalleri vermesinin ardından petrol fiyatlarında güçlü seyir sürdü.

ABD ham petrolü 122 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ham petrol stokları Mart başından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, akaryakıt stokları ise 8 yılın en düşük sürüş sezonu seviyesini gördü.

Ülkede akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyeler de devam etti. Petrol fiyatındaki artışın akaryakıt istasyonlarına yansıması sonucu ABD'de benzinin galon fiyatı, 5 doların üstüne tırmandı.

ING Groep NV Emtia Strateji Direktörü Warren Paterson ABD'de açıklanan akaryakıt stoklarındaki seviyenin genelde sürüş sezonu sonlarında görülen seviyeye yaklaştığına, ancak daha sürüş sezonunun tamamlanmadığına dikkat çekti. Paterson, önümüzdeki dönemde rafine edilen ürünlerde sıkılaşmanın süreceğini öngörürken, ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivme görülebileceğini söyledi.

ABD ham petrol tahminini güncelledi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 107,37 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mayıs ayı raporunda 103,35 dolardı.

Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 102,47 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı mayıs ayında 98,20 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 97,24 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 93,24 dolar olması bekleniyor.