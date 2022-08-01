Petrolde Çin baskısı!



Petrol, zayıf Çin verilerinin talebi azaltabileceğine dair endişeleri artırmasının ardından haftaya prim kaybederek başladı.

ABD ham petrolü Temmuz ayında neredeyse yüzde 7 düştükten sonra haftanın ilk işlem günü 97 doları gördü. Brent petrol ise 103 doların altında.

Hafta sonu verileri, Çin fabrika faaliyetlerinde sürpriz bir daralmaya işaret ederek Pekin'in Kovid kısıtlama tercihinin maliyetini göstermiş oldu.

Commonwealth Bank of Australia Madencilik ve Enerji Emtiaları Araştırma Direktörü Vivek Dhar, "Çin'in imalat PMI'ındaki düşüş, muhtemelen petrol fiyatlarındaki düşüşün merkezinde yer aldı" dedi. Dhar, Çin'deki durumun, küresel emtia tüketiminin zayıflamaya devam edeceği endişesini yeniden canlandıracağını söyledi.

OPEC+ Çarşamba günü toplanıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, bu haftaki toplantıda ABD'nin daha fazla arz talebine rağmen Eylül ayı için petrol arzını sabit tutmayı değerlendirecek.

Petrol piyasalarında OPEC+ toplantısından sınırlı bir üretim artışı kararı çıkabileceği ifade ediliyor.

OPEC+ geçen ayki toplantısında Temmuz ve Ağustos ayı için daha önce açıkladıkları günlük 648 bin varillik üretim artışı hedeflerini değiştirmeden uygulamayı kararlaştırmıştı.