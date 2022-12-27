Petrolde ABD ve Çin fırtınası: Her yerden petrol ve doğalgaz fışkıracak

Petrol, Çin'in Kovid önlemlerini gevşetmek için daha fazla adım atması ve ABD genelindeki dondurucu havaların hayati öneme sahip Teksas bölgesindeki rafinerilerin kapanmasına neden olmasıyla yükseldi. Brent petrol 84 doların, ABD ham petrolü ise 81 doların üzerini test etti.

Bloomberg HT'deki habere göre, petrol, bu yıl Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, büyük ekonomilerdeki durgunluk korkuları ve en son olarak, karantinaların gevşetilmesiyle birlikte Çin'de şiddetli bir Kovid-19 dalgasıyla sarsılmasının ardından yılı ılımlı bir şekilde yüksek bitirmeye hazırlanıyor.

Rusya'nın yaptırımlara yanıt olarak üretimi günde 700 bin varil kadar azaltacağı konusunda uyarmasıyla ham petrol geçen hafta yüzde 7'den fazla arttı.

ABD’de dondurucu soğuk hava aksamalara sebep oluyor

Son yılların en soğuk kışını geçiren ABD’de kuyu ve boruların donmasıyla doğalgaz zincirinde de aksamalar yaşanıyor.

BloombergNEF tahminlerine göre, pazartesi günü ısıtma ve elektrik için kullanılan yakıt üretimi normalin yaklaşık yüzde 10 altında 2,5 milyar metreküp seviyesine ulaştı. Teksas körfez kıyısında rafinaj kapasitesinin üçte birinden fazlası, son birkaç günde askıya alındı. Cumartesi günü ABD’nin en büyük iki rafinerisi — Motiva Port Arthur ve Marathon Galveston Bay — hava ısınana kadar benzin ve dizel üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, 23 Aralık’ta başlayan ve devam eden şiddetli kış fırtınası nedeniyle New York eyaletinde acil durum ilan etti. Eyalete bağlı Buffalo kentinde kış fırtınasına bağlı can kayıplarının 27’ye yükseldiği duyurulurken, ülke genelinde en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bilim insanları iklim değişikliği krizinin, fırtınanın bu kadar sert olmasında etkili olmuş olabileceğine dikkat çekiyor. AP’nin haberine göre, Colorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi direktörü Mark Serreze, iklim değişikliği nedeniyle atmosferin daha fazla su buharı taşıyabildiğini ve bunun da fırtınanın şiddetini artırabildiğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolar

Cuma günü 84,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 85,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'in Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmesiyle talep toparlanması beklentilerini artırması ve ABD'deki kar fırtınalarının enerji üretimini olumsuz etkileyeceğine dair endişeler etkili oldu.

Çin'in Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımıyla salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkeye giriş yapan yolcular için karantina şartlarına 8 Ocak'tan itibaren son vereceğini açıkladı. Böylece, üç yıl önce salgının başlamasından bu yana yürürlükte olan bir kuralın kaldırılacağı açıklanmış oldu.

Öte yandan ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Bu durum alımların artmasını destekledi ve fiyatların yükselmesine yol açtı.

ABD'de ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı 48'ye yükseldi. Milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. ABD'deki kar fırtınalarından kaynaklanan arz kesintisine ilişkin endişeler petrolde alımları destekledi. Ancak ABD'de havanın bu hafta düzeleceği ve fiyatlardaki yükselişin kısıtlı kalacağı tahmin ediliyor.

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu arada Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı arz endişelerini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,37 ile 85,52 dolar aralığının direnç, 85,02 ile 84,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.