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Ekonomi Petrolde 65 dolar beklentisi hakim
Ekonomi

Petrolde 65 dolar beklentisi hakim

Citigroup, Viyana'da sürdürülen görüşmelerin başarılı olması, 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde İran'ın petrol arzında yaşanacak artışın fiyatları aşağı çekeceğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:51:00 -
Petrolde 65 dolar beklentisi hakim

Citigroup, Viyana'da sürdürülen görüşmelerin başarılı olması, 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması halinde İran'ın petrol arzında yaşanacak artışın fiyatları aşağı çekeceğini savundu.

Citigroup, İran'ın petrol arzının artması halinde global petrol piyasasında fiyatların kısa vadede gerileyeceğini öngörürken, brent petrolde fiyatın bu yıl sonunda 65 dolar/varil seviyesinin altına gerilemesine yol açacağını tahmin etti.

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