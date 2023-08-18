Petrol zengini BAE ülkesine ait enerji şirketinden dev anlaşma çıkışı geldi: Yarım milyar TL'lik imza atıldı deyip duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ADNOC Gas yapmak üzere olduğu anlaşmanın detaylarını duyurdu: Petrol fışkıran BAE Japonya devletinde merkezi olan Japan Petroleum Exploration (JAPEX) ile imzalanan 550 milyon dolarlık dev anlaşmayı duyurdu. Enerji şirketi dev anlaşmayı böyle duyurdu! Yarım milyar TL'lik imza atıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait ADNOC Gas, Japonya devletine ait Japan Petroleum Exploration (JAPEX) şirketiyle 5 yıl süreli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki anlaşması imzaladığını duyurdu.
ADNOC Gas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE ile Japonya arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen anlaşmanın mali değerinin 450 milyon dolar ila 550 milyon dolar olduğu belirtildi.
ADNOC Gas CEO'su Ahmed el Abri, Japonya'nın "BAE'nin enerji alanındaki en önemli ve en büyük ortaklarından biri olduğunu; anlaşmayı imzalayarak bu ilişkinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını" ifade etti.
ADNOC Gas, geçen ay da Hindistan'ın en büyük entegre ve çeşitlendirilmiş enerji şirketi Indian Oil Corporation Limited (Iocl) ile 14 yıllık anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
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