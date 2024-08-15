Petrol yükselişe geçti

Petrol fiyatları, iki günlük düşüşün ardından yükselişe geçti.

Brent önceki iki seansta yüzde 3,1 düştükten sonra varil başına 80 dolar civarında işlem gördü;

Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta sürpriz bir artışla 1,36 milyon varil arttığını gösterdi.

Ham petrol, Çin'deki tüketime yönelik olumsuz görünümün etkisiyle Temmuz başındaki son zirvesinden geriledi ve bunun sebebi ise benzin talebinin, daha temiz yakıtların kullanımının artmasıyla azalması. Perşembe günü yayınlanan hükümet verileri, ülkenin görünen petrol talebinin Temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 8 düştüğünü gösterdi.

Bloomberg'in haberine göre Singapur'daki ING NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Veriler pek iyi görünmüyor. Bu sadece piyasada bir süredir devam eden talep endişelerini güçlendiriyor ve Çin'in bu yıl küresel talep büyümesinin neredeyse yüzde 60'ını oluşturmasının beklenmesi nedeniyle bu endişelerin yakın zamanda ortadan kalkması pek mümkün görünmüyor" dedi.

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Bu endişeler, OPEC'in bu haftanın başlarında yayınladığı aylık raporunda 2024 için küresel talep tahminini düşürmesine neden olurken, Uluslararası Enerji Ajansı verileri, kartelin arzı yeniden sağlama planına devam etmesi halinde piyasanın önümüzdeki çeyrekte fazla vereceğini gösterdi.