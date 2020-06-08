Petrol yeniden şahlanma dönemine giriyor

Londra'nın ICE (InterContinental Exchange) borsasındaki Brent petrol vadeli işlemlerinin fiyatı yüzde 1.7 artarak seansın sonunda 43.02 dolara kadar yükseldi.

Brent ham petrol varil başına en son 6 Mart 2020 tarihinde 43 dolardan işlem görmüştü.

WTI (Teksas petrolü olarak da bilinen Western Texas Intermediate) ham petrolü de pozisyonlarını iyileştirdi ve yüzde 1.7 artışla 40.22 dolardan işlem görüyor.

OPEC ülkelerinin bakanları 6 Haziran'da, petrol kesintilerini Temmuz ayının sonuna kadar bir ay daha uzatmak için bir video konferans yaptı. Eşi görülmemiş kısıtlamalara rağmen, Rusya ve Suudi Arabistan kulübün tüm üyelerinin anlaşma koşullarına kesinlikle uyması kararlaştırıldı.