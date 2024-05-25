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Ekonomi Petrol ve doğalgaz zengini Nijerya'nın petrol ithalatı bu sefer fırlayacak! Şoke eden harcama bakın nasıl!
Ekonomi

Petrol ve doğalgaz zengini Nijerya'nın petrol ithalatı bu sefer fırlayacak! Şoke eden harcama bakın nasıl!

Yeniakit Publisher
2024-05-25 22:50:00 - 2024-05-26 14:51:44
Petrol ve doğalgaz zengini Nijerya'nın petrol ithalatı bu sefer fırlayacak! Şoke eden harcama bakın nasıl!

Nijerya, petrol ve doğalgaz zengini olmasıyla biliniyor. Afrika ülkesi, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünlerine her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Nijerya akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi.

Petrol zengini Nijerya, petrol ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcıyor

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen "Öncü Ekonomi Söylemi" başlıklı programda, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın açıklaması okundu.
Shettima, açıklamasında, Nijerya'nın petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcadığını kaydetti.

Hükümetin Nijeryalıların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini belirten Shettima, hükümetin desteği ve devlete ait rafinerilerin yenilenmesi sayesinde ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son verileceğini bildirdi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

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