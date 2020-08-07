Petrol ve doğal gaz sektörü yerli çözümlerle desteklenecek

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik ekipmanlara milli çözümler getiren Ostim Teknopark firması FenixES, Türkiye'de daha önce üretimi bulunmayan laboratuvar ve saha ölçeğinde test ekipmanlarının tasarım ve imalatını gerçekleştiriyor.

Şirket, petrol ve doğal gaz sektöründe laboratuvar ortamında kullanılan özel test sistemlerinin yerli imkanlarla tasarım, imalat ve montajını yaparak sektörün milli kaynaklarla ülke ekonomisine katkıda bulunmasına imkan sağlayacak.

Firmanın kurucu ortağı İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerjide yerlileşme adımlarının Türkiye'nin dış ticaret açığında en önemli yeri tutan enerji ithalatını azaltmak için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Ancak, yerlileşmenin üretilen enerjinin yerli olmasının yanında enerji üretim imkanlarının da olabildiğince yerli olması anlamına geldiğine işaret eden Hıdıroğlu, "Doğal gaz ya da petrol aramacılığı yaparken kendi kulelerimizi kullanmamız gerekir. Dışarıdan satın aldığımız ama bizim olan değil, bizim yaptığımız, teknolojisi bize ait olan. Ambargo uygulanamayacak. Sadece ekipman yeterli mi? Ekipmanınız var ama personeliniz yoksa ne olacak? Yine dışa bağımlısınız. O halde ekipmanın yanında personelimizin de milli olması önem taşıyor." dedi.

Hıdıroğlu, petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrisinde kullanılan laboratuvar ve saha ölçeğinde test cihazlarının yerli kaynaklar kullanılarak tasarımını yaptıklarını, ayrıca cihazların üretim ve testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, Batman'daki petrol üretim bölgesinde bulunan ve ağır petrol üretiminin artırılması için yapılacak analizlerin gerçekleştirileceği laboratuvarın anahtar teslimini yaptıklarını bildirdi.

Cihazın çalıştığının ispatlandığını ancak hala müşteriyi ikna etmekte sorun yaşandığını dile getiren Hıdıroğlu, şöyle konuştu:

"Petrol ve doğal gaz sektörü çok pahalı bir sektör. Sondaj yapmak için kullandığınız kulelerin günlük kiraları deniz operasyonları için milyon liralara çıkıyor. Rafinerilerin günlük işletme maliyetleri, ürün satış hacimleri çok yüksek. Böyle bir sektörde yerli çözümlerle katkı sunmayı hedefliyoruz. Bunun için ilgili sektörlerde kullanılan ve dışarıdan getirtilmek durumunda kalınan cihazları üretiyoruz. Güven kazanmanız çok önemli. Sorun sizin yaptığınız cihazın çalışıp çalışmaması değil. Size duyulan güven boşa çıkarsa bir günlük gecikmede bile kaybedilecek milyon liralar. Çalıştığından, doğruluğundan emin olunan cihaz varsa onu almak istiyorlar. Bizim ortaya koyduğumuz cihazlar yaptığımız işler, bu güven engeline gedik açmayı başardı. Bundan sonrasında amacımız güven inşa etmek."

- "Jeotermal sektöründe de yerli çözümlere ihtiyaç var"

Hıdıroğlu, kamu kurumlarında kullanılan ve dışarıdan alınan cihazları yerlileştirmek istediklerini, teknik servisinde bile dışa bağımlı olunan cihazların yerine tamamen yerli ve en az yurt dışı muadili kadar iyi cihazlar koymak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin, jeotermal enerji potansiyeli açısından bakıldığında dünyada üst sıralarda olduğuna dikkati çeken Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"FenixES olarak jeotermal sahalarımızda kullanıma uygun bir ölçüm cihazı yapmak niyetindeyiz. Jeotermal sektöründe de yerli çözümlere ihtiyaç var. Ortaya koymaya çalıştığımız bu cihazla birlikte ülkemize katma değeri yüksek, faydalı bir ürün kazandıracağız. Bu sayede hali hazırda yurt dışından yüksek miktarda paralar ödeyerek aldığımız bir ürünü ve bir hizmeti ülkemizde ortaya koyarak jeotermal enerji potansiyelimizin ve bu potansiyelin elektrik üretimindeki payının artırılmasını sağlayacağız."