Petrol varil başına 82 dolar! Akaryakıt fiyatları: zam - indirim var mı? Benzin, motorin kaç TL, fiyatı kaç lira?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol, bir ayın en büyük günlük artışını gerçekleştirdikten sonra varil başına 82 doların altında işlem görürken akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İndirim, zam var mı? İşte detaylar...

AKARYAKIT ÜRÜNÜNE 1 LİRA 40 KURUŞ ZAM

Ocak ayı içinde motorin, benzin ve LPG fiyatları birbiri ardına arttı. Bu artışın Şubat ayında da devam etmesi bekleniyor. Şubat ayında akaryakıt fiyatlarındaki ilk artışın dizel şirketlerini etkileyeceği açıklanmıştı.

Sektör temsilcileri, 12 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyat artışının 1 lira 40 kuruş olacağ belirtilirken artışın pompa fiyatına yansıyacağını söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Petrol fiyatları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail-Hamas savaşında olası bir ateşkesi reddetmesinin Orta Doğu'daki riskleri artırmasının ardından haftalık yükselişe yöneldi. Bununla birlikte araç sahipleri de akaryakıt fiyatları tarafından gelecek haberlere çevirdi gözlerini. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları için yeni, indirim zam var mı?

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BRENT PETROL 1 AYIN EN BÜYÜK GÜNLÜK ARTIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Brent ham petrolü, İsrail liderinin yorumlarının algoritmik satın almayı teşvik etmesiyle Perşembe günü %3'ten fazla yükselişle bir ayın en büyük günlük artışını gerçekleştirdikten sonra varil başına 82 doların altında işlem gördü.

PETROL ÜRETİMİ YAPILAN BÖLGEDEKİ GERİLİMLER ARTIYOR

Netanyahu, "toplam zaferden başka bir çözüm" görmediğini ve Irak'ın Amerika liderliğindeki koalisyona desteğini çekme tehdidinin, büyük petrol üreten bölgedeki gerilimleri artırdığını söyledi. Nakliye şirketleri ayrıca Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun kötüleşmeye devam ettiği konusunda uyardı.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim, zam yok.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 41,71 TL

Ankara 42,45 TL

İzmir 42,65 TL

İL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 39,43 TL

Ankara 40,13 TL

İzmir 40,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.