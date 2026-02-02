  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ruslar 5 bin kez bombaladı: Zelensky hava savunma desteği istedi! Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf! Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!" Dünyanın gözü Ankara’da: ABD ve İran heyetleri Türkiye’de buluşuyor! Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış? "ABD liderleri aşağılık birer pisliktir" Rick Wiles'tan ABD Yönetimine Şok Suçlamalar: "Siyasetçiler Sapkınlık Bataklığında, İpler MOSSAD’ın Elinde!" Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak... ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu
Sağlık Altında ciddi nedenler yatıyor! Geceleri terden uyanıyorsanız dikkat
Sağlık

Altında ciddi nedenler yatıyor! Geceleri terden uyanıyorsanız dikkat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altında ciddi nedenler yatıyor! Geceleri terden uyanıyorsanız dikkat

Uzmanlar, gece uykusunda çarşafları ıslatacak kadar yoğun terlemenin basit bir durum olmadığını, bazı ciddi hastalıkların ilk sinyali olabileceğini vurguluyor.

Gece uykusundan sabaha kadar süren ve kıyafet değiştirecek kadar yoğun terlemeyle kendini gösteren tablo, çoğu zaman “hava sıcak” ya da “üstümü kalın örtmüşüm” diyerek geçiştiriliyor. Ancak İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Turgut Sezgin’e göre, ortamdan bağımsız gelişen bu tür gece terlemeleri vücudun verdiği önemli bir uyarı olabilir.

 

Uyunan ortamdan bağımsız gelişiyor

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Turgut Sezgin, gece terlemesinin uyunan ortamdan bağımsız olarak ortaya çıkan aşırı terleme şeklinde tanımlandığını dile getirdi.

 

Pek çok hastalığın belirtisi olabilir

Dr. Sezgin, "Gece terlemesi; uyunan odanın fiziksel koşullarından bağımsız olarak kişinin kıyafetlerini değiştirecek, yastık ve yatak kılıflarını ıslatacak kadar fazla terleme şeklinde olmasıdır. Uyku bozuklukları ve kullanılan bazı ilaçların gece terlemesine yol açabileceği gibi; lösemi ve lenfoma gibi kanser hastalıkları, verem ve brusella gibi enfeksiyon hastalıkları, kan şekerinin aşırı düşmesi veya yükselmesi, tiroit bezinin hızlı çalışması, böbrek üstü bezi tümörleri, menopoz ve diğer hormonal değişiklikler gece terlemesinin altında yatan nedenler arasında yer almaktadır. Gece terlemesi, uyku sırasında kişinin uykusunu bölecek kadar yoğun terleme ile kendini göstermektedir. Uzun süredir devam eden, tekrarlayan veya ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi başka şikâyetlerle birlikte görülen gece terlemelerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Tek başına bir hastalık olmayan gece terlemelerinin altta yatan nedenin doğru şekilde tespit edilmelidir. Basit ortam düzenlemeleri yeterli olmayabilir. Uzun süredir devam eden veya başka şikâyetlerle birlikte görülen gece terlemelerinde mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır" dedi.

Aman ihmal etmeyin! İşte geçmeyen göz kaşıntısının nedeni
Aman ihmal etmeyin! İşte geçmeyen göz kaşıntısının nedeni

Sağlık

Aman ihmal etmeyin! İşte geçmeyen göz kaşıntısının nedeni

Uzman isim uyardı! Belirtiler masum sanılıyor, tanı gecikiyor
Uzman isim uyardı! Belirtiler masum sanılıyor, tanı gecikiyor

Sağlık

Uzman isim uyardı! Belirtiler masum sanılıyor, tanı gecikiyor

Gürcistan'dan geldi Samsun'da şifa buldu
Gürcistan'dan geldi Samsun'da şifa buldu

Sağlık

Gürcistan'dan geldi Samsun'da şifa buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri
Gündem

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri

Fatih Ürek’in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, cami avlusuna başı açık gelen bazı isimlerin sergilediği lakayıt tavırlar, tel..
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23