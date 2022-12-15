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Dünya Petrol rafinerisinden gelen haber Rusya'yı sarstı
Dünya

Petrol rafinerisinden gelen haber Rusya'yı sarstı

Rusya'nın Angarsk kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 14:37:00 -
Petrol rafinerisinden gelen haber Rusya'yı sarstı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesindeki Angarsk şehrinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Yangın, 2 bin metrekareden fazla alana yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yangına, gaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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