Petrol rafinerisinden gelen haber Rusya'yı sarstı
Rusya'nın Angarsk kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesindeki Angarsk şehrinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.
Yangın, 2 bin metrekareden fazla alana yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yangına, gaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.