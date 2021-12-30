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Dünya Petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü sardı
Dünya

Petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü sardı

Meksika’nın Minatitlan kentinde devlet petrol şirketi Pemex’e ait petrol rafinerisinde yakıt sızıntısından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 20:58:00 - 2021-12-30 21:02:51

Meksika’nın Minatitlan kentinde devlet petrol şirketi Pemex’e ait petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Meksika’nın Veracruz eyaletine bağlı Minatitlan kentinde yer alan Pemex’e ait Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde yangın çıktı. Onarım halindeki bir soğutma kulesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri, Meksika ordusu ve Deniz Kuvvetleri unsurları sevk edildi.

Alevler gökyüzünü sardı

Bölgeden yükselen alevler gökyüzünü sararken, yetkililer yangının çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturmadığını aktardı. Rafineri personelinin de yardımıyla saatler süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının yakıt sızıntısından kaynaklandığı ifade edildi.

Nisan ayında da yangın çıkmıştı

Minatitlan’da Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde geçtiğimiz Nisan ayında yine büyük bir yangın çıkmış, 7 kişi yaralanmıştı.

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